Scandal pe telefoanele de aur ale lui Trump. Peste jumătate de milion de americani au comandat, de 1 an niciun telefon nu a fost livrat

În iunie 2025 , Trump Mobile, din cadrul Trump Organization, a anunțat că va lansa smartphone-ul T1 ca dispozitiv „fabricat în SUA”. A fost un dispozitiv popular printre susținătorii președintelui Trump, dar nimeni nu a reușit să pună mâna pe el.

Aproximativ 590.000 de persoane au plătit un avans de 100 de dolari pentru telefonul despre care se știa că s-ar vinde în cele din urmă la prețul de 499 de dolari, relatează IBTimes .

În ciuda unui avans de aproximativ 59 de milioane de dolari, Trump Mobile nu a livrat încă niciun telefon către clienți.

Telefonul Trump Mobile T1 a fost anunțat în iunie 2025 de Donald Trump Jr. și Eric Trump ca o alternativă patriotică la Apple și Samsung, având un preț de vânzare cu amănuntul de 370 de lire sterline (499 de dolari) și promițând o construcție „Fabricată în SUA”.

Nici până în luna mai 2026, niciun client confirmat nu primise dispozitivul. Acum, un nou val de furie se răspândește pe forumurile MAGA.

Lansarea Trump Mobile a avut loc pe 16 iunie 2025, în urma unui anunț la Trump Tower, avându-i în prim-plan pe cei doi fii mai mari ai președintelui și fiind programată să coincidă cu cea de-a 10-a aniversare a lansării campaniei lui Donald Trump din 2016.

T1 a fost comercializat ca un telefon Android de culoare aurie, cu un steag american pe spate și la pachet cu un abonament lunar de 37,50 lire sterline (47,45 dolari) pe lună. Livrarea inițială a fost promisă pentru sfârșitul verii anului 2025.

Termenul limită a fost amânat până în noiembrie 2025, apoi în decembrie și, în final, în primul trimestru al anului 2026. Un termen limită pentru certificarea operatorului T-Mobile, stabilit la mijlocul lunii martie 2026, a trecut, de asemenea, fără nicio rezoluție. Până în aprilie 2026, Trump Mobile și-a reproiectat în liniște site-ul web, eliminând complet data lansării, în loc să o înlocuiască cu una nouă.