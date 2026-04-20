Schimbarea în conducerea Apple. Tim Cook se retrage din funcția de CEO în septembrie

Anunțul a fost făcut luni de Apple care a precizat că Tim Cook va rămâne în funcție până la finalul verii pentru a asigura perioada de tranziție. Acesta urmează să preia rolul de președinte executiv al Consiliului de Administrație, potrivit CNN.

„A fost cel mai mare privilegiu al vieții mele să fiu CEO al Apple și să mi se fi încredințat conducerea unei companii atât de extraordinare”, a transmis Cook.

Tim Cook a preluat conducerea Apple în 2011 succedându-l Steve Jobs și în timpul conducerii sale, compania a ajuns la o valoare de aproximativ 4 trilioane de dolari. De asemenea, CEO-ul a fost responsabil pentru extinderea gamei de produse dincolo de produsele clasice Apple, printre care Mac, Iphone și Ipod.

Extinderea a vizat domenii precum divertismentul, prin Apple TV și dispozitive tip AirPods sau Apple Watch.

Totuși, în ultimii ani, unele inițiative ale companiei nu au avut același succes. Dispozitivul Vision Pro nu a atins un nivel de popularitate asemănător cu cel al altor produse, iar compania a înregistrat întârzieri în actualizarea sistemului Siri, actualizarea care ar fi trebuit să apropie compania de giganți ai inteligenței artificiale precum OpenAI și Gemini.

Noul director general, John Ternus face parte din echipa Apple încă din 2001. Acesta și-a început cariera la departamentul de design, urcând în ierarhia companiei, ajungând vicepreședinte senior pentru inginerie hardware.

„Sunt onorat să preiau acest rol și promit să conduc cu valorile și viziunea care au ajuns să definească acest loc special timp de o jumătate de secol”, spune Ternus.