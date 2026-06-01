Apple ușurează plata 50/50 și împărțirea notei la restaurant. Noua funcție pregătită pentru iPhone

Funcția pregătită de Apple le va permite utilizatorilor de iPhone să fotografieze nota de plată, să aloce produsele diferitelor persoane și să genereze cereri de plată, potrivit unor surse citate de Bloomberg.

Apple vrea să anunțe noua funcție chiar săptămâna viitoare, la Worldwide Developers Conference, și să o includă în iOS 27, următoarea versiune a sistemului de operare pentru iPhone.

Nota de plată, împărțită direct de pe iPhone

Funcția marchează cel mai recent pas făcut de Apple pentru extinderea serviciilor sale financiare. De la lansarea Apple Pay, în 2014, compania a introdus Apple Card și un cont de economii susținut de Goldman Sachs Group, precum și instrumente care permit firmelor să accepte plăți contactless prin iPhone.

Nu toate aceste proiecte au avut succes. Parteneriatul pentru Apple Card a pus presiune pe rezultatele Goldman Sachs, iar banca încearcă acum să transfere această activitate către JPMorgan Chase. Apple a renunțat, de asemenea, la un serviciu de tip „cumpără acum, plătește mai târziu”, la aproximativ un an după lansare.

Noua funcție va putea fi folosită din aplicația Wallet sau din Mesaje. Utilizatorii vor putea aproba plățile și de pe Apple Watch. Serviciul va fi legat de Apple Cash, sistemul Apple prin care utilizatorii își pot trimite bani între ei.

Instrumentul va putea calcula cât are de plătit fiecare persoană, inclusiv costul produselor, taxele și bacșișul.

Noua funcție ar putea ajuta Apple să atragă mai ales utilizatorii tineri, care își gestionează tot mai des banii prin aplicații, nu prin bănci tradiționale.

Serviciul de împărțire a notelor de plată face parte din actualizările software de toamnă ale companiei, care se vor concentra în rest pe inteligență artificială, o versiune modernizată a asistentului digital Siri și îmbunătățiri de performanță.