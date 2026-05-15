Telefoanele mobile vechi care valorează milioane. Ai și tu unul uitat prin casă?

Un telefon mobil uitat în dulap poate valora astăzi o avere. Colecționarii plătesc sume uriașe pentru modele retro rare și în stare bună.
Raluca Anna Veleanu
15 mai 2026, 07:16, Știrile zilei
Piața telefoanelor mobile vechi nu mai ține doar de nostalgie. A devenit o adevărată nebunie a colecționarilor, iar prețurile pot surprinde chiar și pe cei mai sceptici.

Cel mai spectaculos exemplu este primul iPhone Apple, lansat în 2007. Un exemplar în stare impecabilă s-a vândut la licitație pentru 190.000 de dolari. Secretul valorii sale este simplu: raritate și stare perfectă, relatează rtl.hu.

Modelele cele mai căutate

Nu doar Apple atrage atenția colecționarilor. Motorola DynaTAC 8000X, celebrul telefon din filmele anilor ’80, este extrem de căutat. La fel și Motorola Razr V3, iconul anilor 2000, sau rarele Motorola MicroTAC 9800X – mai ales în varianta albă.

Fanii Nokia au și ei motive de bucurie. Modelele 7280, 8110, N79, 6310 și celebrul 3310 sunt piese dorite pe piața de colecție. În lumea BlackBerry, modelul Bold 9900 și luxosul Porsche Design P’9981 sunt considerate adevărate trofee.

Există și modele mai puțin cunoscute, dar extrem de rare. NEC IDO Japan, Nokia Talkman HSN-4, Philips Porty sau Bosch Cartel-T au rămas în foarte puține exemplare pe piață. Pentru astfel de piese, cumpărătorii plătesc sume de până la câteva sute de mii de dolari.

Realitatea pieței

Nu toate telefoanele vechi sunt o comoară. Majoritatea se vând pentru sume modeste, de câteva zeci de euro. Nokia 3310, de exemplu, valorează de obicei între 20 și 60 de euro. Multe modele rămân nevândute dacă nu există cerere concretă din partea colecționarilor.

Valoarea unui telefon vechi depinde de mai mulți factori. Raritatea modelului contează enorm. La fel și starea fizică și funcțională a aparatului. Un dispozitiv cu zgârieturi sau defecțiuni valorează semnificativ mai puțin.

Cum îți crești șansele de vânzare

Dacă vrei să vinzi un telefon vechi, câțiva pași simpli îți pot crește valoarea ofertei. Păstrează tot ce a venit în cutia originală: încărcătorul, documentele și manualul contează mult pentru colecționari.

Remediază defectele minore înainte să scoți aparatul la vânzare. Un telefon funcțional este mult mai atractiv decât unul stricat. Curăță-l cu grijă – aspectul contează la prima impresie.

Verifică platformele de licitații înainte să stabilești un preț. Piața se schimbă constant, iar un model căutat azi poate valora mai puțin peste câteva luni. Sau invers.

