Liquid Glass ajunge pe WhatsApp. Testul simplu care îți spune în 10 secunde dacă îl ai pe telefon

Liquid Glass este stilul vizual introdus de Apple odată cu iOS 26. WhatsApp l-a adoptat și îl extinde treptat către tot mai mulți utilizatori. Actualizarea schimbă fundamental felul în care arată aplicația pe iPhone.

Ce este, concret, Liquid Glass

Noul design se bazează pe transluciditate și efecte vizuale stratificate. Interfața capătă un aspect similar sticlei, care reflectă subtil conținutul din fundal.

Efectul creează o senzație de profunzime pe tot ecranul. Designul funcționează atât în modul luminos, cât și în cel întunecat. Rezultatul final este o interfață mai curată și mai modernă față de cea actuală.

De ce ajunge lent la utilizatori

Potrivit celor de la WABetaInfo, Liquid Glass a fost lansat mai întâi pentru WhatsApp Business. Extinderea către aplicația standard este în desfășurare, dar ritmul este lent.

Nu se cunoaște motivul pentru care lansarea este atât de înceată. Estimările indică faptul că toți utilizatorii vor primi actualizarea în câteva săptămâni.

Cum verifici dacă ai primit deja Liquid Glass

Primul pas este simplu: actualizează WhatsApp din App Store la ultima versiune disponibilă.

Apoi, uită-te la bara de file din partea de jos a aplicației. Aceasta este elementul-cheie care indică prezența noului design.

Dacă Liquid Glass este activ, bara pare că plutește deasupra interfeței. Nu mai dă senzația de element fix, ancorat de ecran. Fundalul se întrevede prin ea, datorită efectului semitransparent.

Dacă bara de tab-uri arată la fel ca înainte, designul nu a ajuns încă pe contul tău. În acest caz, nu există nicio setare de activat – trebuie doar să aștepți.

WhatsApp continuă să adapteze elementele aplicației pentru compatibilitate deplină cu noua interfață iPhone. Liquid Glass face parte dintr-un proces mai amplu de aliniere vizuală între aplicațiile terțe și sistemul de operare Apple.