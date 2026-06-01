Prima pagină » Știri externe » Merz cheamă mai mulți lideri europeni la Berlin înaintea summitului NATO, pe fondul tensiunilor cu Trump

Merz cheamă mai mulți lideri europeni la Berlin înaintea summitului NATO, pe fondul tensiunilor cu Trump

Cancelarul german Friedrich Merz intenționează să găzduiască lideri europeni la sfârșitul acestei luni pentru a elabora un plan menit să îmbunătățească relațiile cu președintele Donald Trump la summitul NATO din iulie.
Merz cheamă mai mulți lideri europeni la Berlin înaintea summitului NATO, pe fondul tensiunilor cu Trump
Iulian Moşneagu
01 iun. 2026, 20:39, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Liderii așa-numitului E5 (Germania, Franța, Marea Britanie, Italia și Polonia) se vor reuni la Berlin pentru a pregăti un pachet de măsuri prin care să evidențieze eforturile țărilor europene de a-și asuma mai multă responsabilitate pentru propria apărare, afirmă surse citate de Bloomberg.

Merz intenționează, de asemenea, să-l invite la reuniune pe secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Tensiunile între SUA și Europa pe tema apărării

Trump a amenințat de mai multe ori că ar putea retrage SUA din NATO. El i-a criticat dur pe aliații europeni pentru că nu au susținut războiul condus de SUA împotriva Iranului și eforturile de redeschidere a Strâmtorii Ormuz.

Liderii europeni, care nu au fost consultați de Trump înainte ca acesta să înceapă conflictul, au refuzat în mare parte să susțină războiul.

Cancelarul german a fost vizat în mod special de Trump după ce a criticat lipsa de strategie a liderului american în război și a afirmat că negociatorii americani erau „umiliți” de omologii iranieni. Președintele SUA a răspuns anunțând retragerea a peste 5.000 de militari din Germania.

Miniștrii Apărării din țările E5 plănuiesc o reuniune separată la Paris, pe 12 iunie, pentru a conveni asupra unei poziții comune în vederea summitului NATO de pe 7-8 iulie, care va avea loc în capitala Turciei, Ankara, și pentru a discuta structurile de comandă în cazul unui conflict de amploare în Europa, a declarat o altă sursă pentru Bloomberg.

Trump a atacat NATO de mai multe ori de când SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, la sfârșitul lunii februarie. El a numit Alianța Nord-Atlantică un „tigru de hârtie”, punând sub semnul întrebării relevanța acesteia și disponibilitatea aliaților de a suporta costurile securității colective.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a avut declarații și mai dure la adresa aliaților europeni la forumul de apărare Shangri-La Dialogue, desfășurat în weekend la Singapore.

La summitul NATO de anul trecut din Țările de Jos, toți aliații, cu excepția Spaniei, s-au angajat să cheltuiască 5% din produsul intern brut pentru investiții legate de apărare. Germania, în special, și-a majorat bugetul militar.

Recomandarea video

Sondaj: Știi ce daune acoperă asigurarea ta pentru locuință?
G4Media
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
GSP.ro
Nicușor Dan, între UE și Casa Albă. Cristoiu: Dimineață a făcut jocul Bruxelles-ului, după CSAT a fost telefonul din SUA
Gandul
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Mama copilului erou din Chitila nu a venit la înmormântare. Nici fata salvată de la înec, nici aparținătorii celor transplantați. Nici vreun reprezentant al statului
Libertatea
Alergie sau intoleranță alimentară? Semnele de avertizare pe care mulți le ignoră până devine prea târziu
CSID
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia