Merz cheamă mai mulți lideri europeni la Berlin înaintea summitului NATO, pe fondul tensiunilor cu Trump

Liderii așa-numitului E5 (Germania, Franța, Marea Britanie, Italia și Polonia) se vor reuni la Berlin pentru a pregăti un pachet de măsuri prin care să evidențieze eforturile țărilor europene de a-și asuma mai multă responsabilitate pentru propria apărare, afirmă surse citate de Bloomberg.

Merz intenționează, de asemenea, să-l invite la reuniune pe secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Tensiunile între SUA și Europa pe tema apărării

Trump a amenințat de mai multe ori că ar putea retrage SUA din NATO. El i-a criticat dur pe aliații europeni pentru că nu au susținut războiul condus de SUA împotriva Iranului și eforturile de redeschidere a Strâmtorii Ormuz.

Liderii europeni, care nu au fost consultați de Trump înainte ca acesta să înceapă conflictul, au refuzat în mare parte să susțină războiul.

Cancelarul german a fost vizat în mod special de Trump după ce a criticat lipsa de strategie a liderului american în război și a afirmat că negociatorii americani erau „umiliți” de omologii iranieni. Președintele SUA a răspuns anunțând retragerea a peste 5.000 de militari din Germania.

Miniștrii Apărării din țările E5 plănuiesc o reuniune separată la Paris, pe 12 iunie, pentru a conveni asupra unei poziții comune în vederea summitului NATO de pe 7-8 iulie, care va avea loc în capitala Turciei, Ankara, și pentru a discuta structurile de comandă în cazul unui conflict de amploare în Europa, a declarat o altă sursă pentru Bloomberg.

Trump a atacat NATO de mai multe ori de când SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, la sfârșitul lunii februarie. El a numit Alianța Nord-Atlantică un „tigru de hârtie”, punând sub semnul întrebării relevanța acesteia și disponibilitatea aliaților de a suporta costurile securității colective.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a avut declarații și mai dure la adresa aliaților europeni la forumul de apărare Shangri-La Dialogue, desfășurat în weekend la Singapore.

La summitul NATO de anul trecut din Țările de Jos, toți aliații, cu excepția Spaniei, s-au angajat să cheltuiască 5% din produsul intern brut pentru investiții legate de apărare. Germania, în special, și-a majorat bugetul militar.