Europa are o problemă mare cu internetul – și nimeni nu vrea să o recunoască

Peste 41 de milioane de persoane din Europa nu vor avea fibră optică până în 2030. Investițiile în telecomunicații scad de doi ani consecutivi. Noua Lege privind Rețelele Digitale (DNA) trebuie să schimbe această tendință, avertizează experții din industrie.
Andreea Tobias
01 iun. 2026, 10:52, Economic
Europa investește masiv în telecomunicații. Operatorii au alocat 64,6 miliarde de euro numai în 2024. Totuși, investițiile scad pentru al doilea an consecutiv. Veniturile pe utilizator sunt sub nivelurile de acum un deceniu, conform Politico.

O piață fragmentată

Europa are 44 de operatori de telefonie mobilă și peste 70 de mari operatori de telefonie fixă. Piața este fragmentată. Amploarea necesară pentru investiții pe termen lung lipsește. SUA, China, Coreea de Sud și Japonia au ales altă cale. Ele aliniază reglementările cu politica industrială pentru a mobiliza capital masiv.

Ce este Legea privind Rețelele Digitale

Legea privind Rețelele Digitale este un proiect legislativ european major. Scopul său este simplificarea regulilor și stimularea investițiilor.

Proiectul actual elimină trei obligații de raportare. Menține însă 17 existente și adaugă alte 12. Experții din industrie cer o reformă mai profundă.

Fibra optică și spectrul de frecvențe

Acoperirea FTTH depășește deja 77% în Europa. Tranziția de la cupru la fibră avansează fără constrângeri majore. Experții recomandă ca migrarea să rămână o decizie comercială. Termenele uniforme impuse prin reglementare sunt considerate contraproductive.

Spectrul de frecvențe este singura măsură clar favorabilă investițiilor din propunerea actuală. Licențele pe termen lung și cadrele de reînnoire stabile sunt esențiale pentru investițiile în 5G și 6G.

Miza reală

Ecosistemul european de comunicații digitale valorează 1,09 trilioane de euro. Reprezintă aproximativ 5% din PIB-ul UE. Rețelele moderne sunt fundamentul productivității, securității cibernetice și tranziției ecologice. Europa nu își poate permite un alt deceniu de subinvestiții.

