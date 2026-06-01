De peste două ori PIB-ul României. Gigantul din spatele Claude vrea să intre pe bursă la o evaluare de peste 1.000 de miliarde de dolari

Demersul deschide calea pentru una dintre cele mai mari listări bursiere din istorie și amplifică rivalitatea dintre marile companii de inteligență artificială. Anthropic intră astfel într-o cursă cu OpenAI și SpaceX, într-un moment în care investitorii testează cât de mare este apetitul piețelor pentru companiile AI care consumă sume uriașe pentru infrastructură și putere de calcul.

Compania a transmis luni că a depus o declarație preliminară de înregistrare la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA, pas care îi oferă opțiunea de a se lista după finalizarea analizei de către autoritatea americană. Anthropic a precizat că oferta publică va depinde de condițiile de piață și de alți factori.

Evaluarea anticipată de investitori ar depăși 1.000 de miliarde de dolari. Prin comparație, PIB-ul nominal al României este estimat la aproximativ 481 de miliarde de dolari în 2026, ceea ce înseamnă că valoarea la care ar putea ajunge Anthropic pe bursă ar fi de circa 2,1 ori mai mare decât întreaga economie românească.

Ascensiunea Anthropic a fost spectaculoasă

Evaluarea companiei a crescut de peste 15 ori în ultimele 15 luni, de la aproximativ 60 de miliarde de dolari în martie 2025. Creșterea a fost susținută de avansul accelerat al veniturilor, care, anualizate, au crescut de cinci ori de la începutul anului și au depășit 47 de miliarde de dolari luna trecută.

Anthropic s-a concentrat în special pe vânzarea de instrumente AI către companii, unde a câștigat teren cu modelul de programare Claude Code și cu agentul AI Claude Cowork. În paralel, modelul Mythos a atras atenția guvernelor și instituțiilor financiare prin capabilitățile sale avansate de securitate cibernetică, fiind introdus treptat în rândul aliaților SUA, inclusiv în Uniunea Europeană.

Compania a semnat acorduri cu Google, Broadcom și Amazon, potențial de sute de miliarde de dolari, pentru acces la putere de calcul în următorii ani. De asemenea, Anthropic a convenit luna trecută să închirieze două campusuri masive de centre de date de la SpaceX, într-un acord evaluat la 15 miliarde de dolari pe an.

OpenAI se va lista pe bursă

În același timp OpenAI, compania din spatele Chat GPT, evaluată recent la 852 de miliarde de dolari, se pregătește la rândul său să depună documentele pentru listare, în timp ce SpaceX a publicat deja prospectul pentru o ofertă publică inițială care ar putea evalua compania la 1.750 de miliarde de dolari.