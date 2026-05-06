SpaceX și Anthropic extind cursa AI. Colossus 1 va alimenta Claude AI și viitoarele centre de date spațiale

Colaborarea marchează una dintre cele mai importante alianțe din industria inteligenței artificiale și consolidează poziția ambelor companii în competiția globală pentru dezvoltarea de tehnologii AI avansate, scrie Reuters.

Prin acest acord, Anthropic va utiliza întreaga capacitate de procesare a centrului Colossus 1 pentru a îmbunătăți performanțele asistenților săi AI, Claude Pro și Claude Max. Totodată, compania urmărește să elimine limitările de capacitate apărute în urma cererii tot mai mari pentru produsele sale, în special pentru instrumentul de programare asistată de inteligență artificială Claude Code.

Colossus 1 devine unul dintre cele mai importante centre AI din lume

Colossus 1 este considerat unul dintre cele mai mari centre de date dedicate inteligenței artificiale la nivel mondial. Facilitățile sale găzduiesc peste 220.000 de procesoare Nvidia, inclusiv modelele H100, H200 și noile acceleratoare GB200, utilizate pentru antrenarea și rularea modelelor AI de ultimă generație.

Pentru SpaceX, parteneriatul reprezintă o oportunitate majoră de a atrage investitori înaintea unui posibil IPO dedicat diviziei sale AI. În același timp, colaborarea validează ambițiile lui Elon Musk de a transforma infrastructura AI într-un nou pilon strategic al companiei.

SpaceX și Anthropic analizează dezvoltarea unor centre de date spațiale

Pe lângă utilizarea infrastructurii existente, Anthropic și-a exprimat interesul pentru dezvoltarea unor centre de date spațiale de ordinul gigawaților, unul dintre proiectele considerate prioritare de Elon Musk. Astfel de facilități ar urma să fie amplasate în spațiu pentru a beneficia de energie solară continuă și de costuri operaționale reduse pe termen lung.

Proiectul este considerat extrem de costisitor și reprezintă unul dintre motivele principale pentru care SpaceX pregătește noi surse de finanțare și o posibilă listare publică.

SpaceX și Anthropic lansează noi funcții AI pentru companii

Anunțul parteneriatului a fost făcut în cadrul unui eveniment organizat de Anthropic la San Francisco, unde compania a prezentat și o nouă funcție pentru Claude AI, denumită „dreaming”.

Funcția, disponibilă momentan în versiune experimentală, permite agenților AI să își analizeze activitatea între sesiuni, să identifice modele comportamentale și să actualizeze automat fișierele care stochează preferințele utilizatorilor și alte informații relevante.

Anthropic încearcă astfel să își consolideze poziția pe segmentul enterprise, într-un moment în care piața AI generează presiuni tot mai mari asupra companiilor tradiționale de software. Startup-ul susținut de Google și Amazon a anunțat recent și o serie de agenți AI specializați pentru sectorul financiar.

Experții din industrie consideră că noile soluții dezvoltate de Anthropic și SpaceX ar putea accelera transformarea pieței software și automatizarea proceselor enterprise la scară globală.