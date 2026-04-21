Șeful băncii centrale a Germaniei solicită acces extins la platforma Mythos a companiei Anthropic

Șeful Bundesbank a afirmat că autoritățile bancare trebuie să ia măsuri pentru a preveni utilizarea abuzivă a celui mai avansat model de IA al Anthropic de până acum, deoarece acesta deschide ușa către riscuri cibernetice noi și sofisticate, potrivit Reuters.

„Mythos este un model de IA care pare capabil să identifice și să exploateze rapid vulnerabilitățile de securitate din software-ul instituțiilor financiare”, a declarat Nagel.

Mythos a stârnit temeri în întreaga industrie bancară că ar putea fi utilizat în mod abuziv pentru a exploata vulnerabilitățile sistemelor IT vechi.

„Sabie cu două tăișuri”

„Acest model de IA pare a fi o sabie cu două tăișuri, deoarece ar putea fi folosit nu numai pentru a îmbunătăți sistemele de securitate digitală, ci și pentru a profita de vulnerabilitățile acestora în scopuri rău intenționate”, a spus Nagel.

Capacitățile Mythos de a programa la un nivel înalt i-au conferit o abilitate potențial fără precedent de a identifica vulnerabilitățile de securitate cibernetică, spun experții, determinând o supraveghere mai strictă din partea autorităților de reglementare la nivel global.

Anthropic a lansat o versiune preliminară a Mythos către un număr select de companii și unele organizații care construiesc sau întrețin infrastructură software critică, determinând apeluri pentru un acces mai larg la această tehnologie.

„Toate instituțiile relevante ar trebui să aibă acces la o astfel de tehnologie pentru a evita denaturarea concurenței”, a spus Nagel.

Capacitățile sale avansate de programare și autonomie ar putea accelera dramatic atacurile cibernetice sofisticate, în special în sectoare precum cel bancar, care se bazează pe sisteme tehnologice complexe, interconectate și adesea vechi de zeci de ani, au afirmat experții.

La lansarea Mythos, Anthropic a transmis că abilitatea modelului de a găsi defecte de software la scară largă ar putea, dacă este utilizată în mod abuziv, să prezinte riscuri grave pentru economii, siguranța publică și securitatea națională.