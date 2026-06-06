Adevărul surprinzător despre „substanțele chimice permanente” din apa potabilă. Cum să reduci expunerea

Substanțele chimice permanente sunt un grup mare de substanțe chimice sintetice. Legăturile carbon-fluor se numără printre cele mai dure legături simple din chimia organică. Această durabilitate explică de ce au fost utilizate încă din anii 1940 în produse concepute să reziste apei, uleiului și căldurii.

Chimiștii și dezvoltatorii de produse au utilizat aceste legături pentru rezistența lor. Cu toate acestea, specialiștii în mediu tind să le privească cu mai puțin entuziasm.

De fapt, aproape sigur le-ați întâlnit în viața de zi cu zi. Produse precum vasele de gătit antiaderente, textilele impermeabile și ambalajele alimentare s-au bazat toate pe chimia substanțelor chimice permanente. Dar aceeași durabilitate vine cu un dezavantaj. Deoarece legăturile carbon-fluor sunt atât de greu de rupt, aceste substanțe chimice sunt extrem de persistente în mediu, de unde și porecla de „substanțe chimice pentru totdeauna”, potrivit Science Focus.

Substanțele chimice permanente ajung în sângele uman

Substanțele chimice permanente sunt, de asemenea, solubile în apă și foarte mobile. Odată eliberate în mediu, acestea pot circula ușor prin apele subterane și râuri, acumulându-se în sol, în fauna sălbatică și, în cele din urmă, în oameni. Astăzi, studiile sugerează că peste 99% dintre oamenii din întreaga lume au substanțele chimice permanente detectabile în sânge.

Oamenii de știință încă lucrează pentru a înțelege exact ce înseamnă această expunere pe scară largă pentru sănătatea pe termen lung. Cercetările au asociat anumite substanțele chimice permanente cu o serie de efecte potențiale, inclusiv impactul asupra sistemului imunitar, nivelului de colesterol, sănătății reproductive, leziuni hepatice, probleme tiroidiene și risc crescut de apariție a unor tipuri de cancer.

Însă vestea bună este că ele nu mai reprezintă o problemă necunoscută de mediu. Acum sunt o problemă bine recunoscută, pe care autoritățile de reglementare, cercetătorii, companiile de utilități de apă și gospodăriile o abordează din ce în ce mai mult.

Sunt substanțe chimice permanente în apa mea potabilă?

Posibil – dar depinde unde locuiți. Un studiu din 2023 realizat de Serviciul Geologic al Statelor Unite a estimat că aproximativ 45% din sursele de apă potabilă din SUA pot conține cel puțin un compus de substanțe chimice permanente. Contaminarea a fost observată atât în ​​aprovizionarea publică, cât și în puțurile private, în special în zonele urbane și în locațiile apropiate de sursele cunoscute.

Din păcate, este relativ ușor ca substanțele chimice permanente să ajungă în apa potabilă. Atunci când articolele tratate cu aceste substanțe sunt aruncate, acestea ajung adesea la gropile de gunoi. În timp, pe măsură ce aceste articole îmbătrânesc și se descompun, se pot scurge cantități mici de substanțe chimice permanente. Apa de ploaie care se filtrează prin deșeuri creează „levigatul de la groapa de gunoi”, care poate transporta substanțele chimice în solul și apele subterane din apropiere.

Însă substnațele chimice permanente pot elibera și mai devreme în ciclul de viață al unui produs. Spălarea țesăturilor impermeabile sau rezistente la pete, de exemplu, poate elibera cantități mici de substanțe chimice peramanente în apele uzate. Deoarece majoritatea stațiilor de epurare a apelor uzate nu au fost niciodată proiectate pentru a elimina aceste substanțe chimice extrem de persistente, acestea trec adesea prin sistemele de epurare în râuri și lacuri. Odată ajunse în mediu, aceste substanțe pot călători pe distanțe lungi prin apele subterane și râuri, ajungând în sursele de apă care alimentează robinetele menajere.

Contaminarea cu substanțe chimice permanente variază foarte mult în SUA, ceea ce înseamnă că expunerea depinde adesea de geografie. Comunitățile din apropierea siturilor de producție istorice, a bazelor militare sau a aeroporturilor sunt mai expuse riscului din cauza anilor de activitate industrială și a utilizării spumei de stingere a incendiilor. Drept urmare, printre zonele fierbinți bine studiate se numără părți din New Jersey, Carolina de Nord și California.

În schimb, unele dintre cele mai curate surse de apă se găsesc în regiuni mai puțin industrializate, în special în Hawaii, Vermont și Insulele Virgine Americane. Bazinele hidrografice împădurite și bazinele hidrografice montane protejate din state precum Maine, Vermont și Minnesota ajută la filtrarea naturală a apei înainte ca aceasta să ajungă în rezervoare și acvifere.

Cum îmi pot reduce expunerea?

Deci, ce putem face în privința asta? Vestea bună este că expunerea nu trebuie să pară inevitabilă și puteți filtra majoritatea substanțelor chimice permanente rămase acasă. Aici intervine tehnologia de osmoză inversă (RO). Spre deosebire de osmoza naturală, care permite apei să se deplaseze printr-o membrană pentru a echilibra concentrațiile, RO forțează apa în direcția opusă. Gândiți-vă la asta ca la o sită de precizie: moleculele de apă (sub presiune) trec printr-o membrană, dar contaminanții mai mari (inclusiv PFOS, PFOA, metale grele și poluanți organici) sunt filtrați și lăsați în urmă.

Filtrele Waterdrop utilizează această tehnologie. Testele arată că sistemele lor pot reduce PFOS și PFOA cu până la 98%. Sistemele lor fără rezervor au, de asemenea, avantaje practice: ocupă mai puțin spațiu și tind să irosească mai puțină apă decât sistemele tradiționale bazate pe rezervor.

Dacă vă gândiți la filtrare, întrebarea cheie nu este doar dacă tehnologia funcționează, ci cât de ușor se integrează în viața de zi cu zi. Case și stiluri de viață diferite necesită soluții diferite.

De exemplu, „Sistemul echilibrat de osmoză inversă” (G3P800) este un sistem de mare capacitate care se așază perfect sub chiuvetă și este conceput pentru a fi instalat fără abilități specializate de instalații sanitare. Este, de asemenea, rapid, umplând o cană de 170 ml de apă purificată în aproximativ cinci secunde. Sistemul este certificat conform standardelor NSF/ANSI 42, 53, 58 și 372 și este capabil să reducă nivelurile de PFOA cu până la 98% și PFOS cu până la 99%.

Iar pentru chiriași sau pentru oricine cu un stil de viață mai mobil, unitatea mai mică de sub chiuvetă de la Waterdrop (DLG-P) oferă o soluție ușoară, care economisește spațiu. Este relativ ieftină, ușor de instalat și concepută să funcționeze fără modificări permanente ale instalațiilor sanitare. În plus, realizează o reducere de 99,7% a PFOA și 99,6% a PFOS și este certificată conform standardului NSF/ANSI 372.