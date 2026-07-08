Peste 80% din căpșunile din UE conțin pesticide. Căpșunile spaniole, printre cele mai puțin contaminate

Un studiu realizat de PAN Europe și Ecologistas en Acción a descoperit reziduuri de pesticide în 88% din căpșunile testate în Europa, comparativ cu o proporție mult mai mică în probele spaniole, potrivit Euronews. Studiul a analizat mostre de căpșuni din unsprezece țări.

Căpșunile din Spania, cel mai puțin contaminate

Căpșunile cultivate în Spania sunt printre cele mai puțin contaminate cu pesticide din întreaga Uniune Europeană.

Din cele 88% dintre căpșunile, 58% dintre ele sunt contaminate cu PFAS. Acestea sunt așa-numitele „substanțe chimice permanente”, din cauza persistenței lor în organism și în mediu.

Peste jumătate dintre pesticidele detectate aparțin grupei celor mai periculoase substanțe. Ele sunt încă autorizate în UE, substanțele candidate pentru înlocuire, care ar fi trebuit eliminate progresiv din 2011, arată sursa.

Studiul a detectat doar două pesticide într-una dintre cele două probe spaniole din agricultura convențională analizate. Ambele sunt autorizate și sub limita legală. Cealaltă probă convențională nu conținea deloc pesticide.

Căpșunile organice, cea mai sigură opțiune

În ceea ce privește căpșunile organice, în Spania și în restul Europei s-a constatat că acestea nu conțineau reziduuri în toate probele analizate. Acest rezultat întărește consumul organic ca fiind cea mai sigură opțiune în ceea ce privește aceste substanțe toxice.

Autorii raportului susțin că aceste rezultate subminează orice argument pentru relaxarea normelor privind pesticidele. De asemenea, ei solicită o aplicare mai strictă a normelor deja existente, conform aceleiași surse.

Koldo Hernández, coordonatorul programului pentru apă al organizației, subliniază și alte impacturi ale cultivării intensive a căpșunilor. Printre acestea, se numără consumul ridicat de apă și condițiile de muncă ale femeilor din acest sector. Hernández le descrie drept semi-sclavie, potrivit sursei citate.