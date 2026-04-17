Ce este Claude Mythos și ce riscuri prezintă? Miniștrii de finanțe, speriați

Mythos este unul dintre cele mai recente modele din familia Claude, sistemul de IA dezvoltat de Anthropic. A fost prezentat public la începutul lunii aprilie 2026, sub denumirea de „Mythos Preview”, potrivit BBC.

Compania rivalizează pe piața globală cu ChatGPT de la OpenAI și Gemini de la Google. Mythos reprezintă însă un pas calitativ diferit față de modelele anterioare.

Cercetătorii care testează comportamentul modelelor de IA au ajuns la concluzia că Mythos este „incredibil de capabil în ceea ce privește sarcinile de securitate informatică”. Instrumentul poate localiza erori ascunse în coduri vechi de zeci de ani și le poate exploata cu ușurință.

De ce nu este disponibil publicului larg

Tocmai din cauza acestor capacități, Anthropic a decis să nu lanseze Mythos pentru utilizatorii obișnuiți Claude. În schimb, a acordat acces unui grup de 12 companii de tehnologie prin intermediul unui program numit Project Glasswing.

Printre parteneri se numără Amazon Web Services, Apple, Microsoft, Google, Nvidia, Broadcom și CrowdStrike. Anthropic afirmă că a extins accesul și către alte peste 40 de organizații responsabile de software critic.

Scopul declarat al programului este consolidarea rezilienței acestor sisteme față de amenințările pe care Mythos însuși le-ar putea genera.

Ce spun experții

Ciaran Martin, fostul șef al Centrului Național de Securitate Cibernetică din Marea Britanie, a declarat că afirmația potrivit căreia Mythos ar putea descoperi vulnerabilități mult mai rapid decât alte modele „a șocat cu adevărat oamenii”.

Institutul pentru Siguranța IA din Marea Britanie a concluzionat că cea mai mare amenințare a modelului ar fi împotriva sistemelor vulnerabile, slab apărate. Acolo unde securitatea cibernetică este solidă, riscul ar fi, teoretic, limitat.

Mulți analiști independenți nu au putut testa modelul personal. Unii rămân sceptici față de capacitățile anunțate.

Îngrijorare la nivel internațional

Subiectul a ajuns pe agenda unor foruri de top. Ministrul canadian al finanțelor, François-Philippe Champagne, a declarat pentru BBC că Mythos a fost discutat la o reuniune a FMI de la Washington.

Andrew Bailey, șeful Băncii Angliei, a afirmat că este necesară o analiză atentă a implicațiilor acestei evoluții pentru riscul de criminalitate cibernetică. UE se află și ea în discuții cu Anthropic.

Experții atrag atenția că temerile legate de IA nu sunt noi. Fiecare model important a venit însoțit de promisiuni și avertismente.

Martin a subliniat că, pe termen mediu, astfel de instrumente pot fi folosite pentru a remedia vulnerabilități fundamentale ale internetului. Cel mai important lucru acum, potrivit NCSC, este să nu intrăm în panică și să ne concentrăm pe securitatea cibernetică de bază.