Anthropic oferă UE acces la Mythos, modelul AI atât de puternic încât a fost ținut departe de public

Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică, Enisa, a confirmat că poartă discuții pentru utilizarea modelului.

„A fost oferit, dar condițiile sunt încă în curs de stabilire”, a transmis un purtător de cuvânt al agenției pentru FT.

De ce este important Mythos

Mythos este relevant deoarece modelele AI de acest tip pot accelera descoperirea breșelor de securitate, dar ridică și riscuri. Dacă un astfel de sistem poate găsi vulnerabilități, aceeași capacitate ar putea fi folosită abuziv pentru atacuri cibernetice. Din acest motiv, Anthropic a limitat inițial accesul la companii din infrastructură critică și la instituții guvernamentale selectate.

Oficialii UE au fost în SUA

Oficiali ai Comisiei Europene au vizitat săptămâna trecută San Francisco pentru negocieri cu Anthropic privind aderarea la Project Glasswing, o coaliție industrială formată în principal din companii americane. Din luna aprilie, membrii acestei inițiative folosesc modelul pentru a identifica și remedia vulnerabilități de securitate în propriile sisteme.

„Pot confirma că Comisia a avut mai multe întâlniri productive cu Anthropic. Salutăm cele mai recente evoluții privind un posibil acces viitor”, a declarat luni Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Acesta a precizat că discuțiile sunt rezultatul cooperării bilaterale dintre Comisie și Anthropic și a subliniat că accesul la astfel de tehnologii este important pentru înțelegerea riscurilor potențiale asociate inteligenței artificiale avansate.

Condițiile exacte în care Uniunea Europeană ar putea folosi programul Anthropic nu au fost încă stabilite. Printre aspectele aflate în discuție se numără și nivelul de acces pe care compania americană l-ar putea avea la sistemele europene în timpul utilizării modelului Mythos, potrivit unor persoane familiarizate cu negocierile.

Anthropic nu a comentat public oferta. Informația privind posibilul acces al Uniunii Europene la Mythos a fost relatată inițial de Bloomberg.

Modelul considerat o armă prea puternică

Modelul Claude Mythos Preview a fost lansat inițial într-un cadru restrâns, fiind disponibil doar pentru un grup de companii considerate parte a infrastructurii critice. Printre acestea s-au numărat companii tehnologice precum Microsoft și Apple, instituții financiare precum JPMorgan și firme de securitate cibernetică precum CrowdStrike.

Compania a limitat accesul din cauza capabilităților cibernetice avansate ale modelului și a riscului ca acesta să fie folosit în atacuri informatice. Anthropic a colaborat în paralel cu guvernul american pentru testarea și implementarea modelului în cadrul unor departamente sensibile, inclusiv cele cu atribuții de securitate națională.

În afara Statelor Unite, singura entitate cunoscută care a obținut acces la model este guvernul britanic, prin AI Security Institute, care l-a evaluat înainte de lansare.

Directorul general al Anthropic, Dario Amodei, a declarat anterior că firma este interesată să pună Mythos la dispoziția guvernelor aliate Statelor Unite. El a spus că tehnologia ar putea fi folosită pentru apărarea democrațiilor, dar a avertizat totodată împotriva utilizării sale în scopuri nedemocratice sau împotriva cetățenilor.

Săptămâna trecută, Anthropic a anunțat că lucrează la extinderea accesului la Mythos pentru toți clienții săi. Compania a precizat însă că modelele cu acest nivel de capabilitate necesită măsuri mai puternice de protecție cibernetică înainte de a putea fi lansate pe scară largă.

„Facem progrese rapide în dezvoltarea acestor măsuri de protecție și ne așteptăm să putem aduce modele din clasa Mythos tuturor clienților noștri în următoarele săptămâni”, a transmis Anthropic.