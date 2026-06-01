Prima pagină » Știrile zilei » Un tânăr și-a activat Bluetooth în avion și a întors din drumul de peste Ocean toată aeronava. Cum și-a numit rețeaua

Un tânăr și-a activat Bluetooth în avion și a întors din drumul de peste Ocean toată aeronava. Cum și-a numit rețeaua

Un zbor de la New York la Mallorca durează în mod normal aproximativ opt ore, dar pasagerii aflați la bordul unui avion United Airlines au avut nevoie de considerabil mai mult timp în weekend pentru a ajunge la destinație. Motivul: un adolescent aflat la bord dăduse dispozitivului său Bluetooth un nume pe care, aparent, îl considera amuzant.
Un tânăr și-a activat Bluetooth în avion și a întors din drumul de peste Ocean toată aeronava. Cum și-a numit rețeaua
Sorina Matei
01 iun. 2026, 17:21, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un zbor United Airlines de la New York la Palma de Mallorca s-a întors sâmbătă noaptea târziu din cauza unui dispozitiv Bluetooth cu nume suspect la bord.

Datele de zbor arată că avionul, care trebuia să aterizeze în Spania după un zbor de aproape opt ore, s-a întors în schimb la Newark după 4 ore și 24 de minute petrecute în aer, scrie presa germană.

Compania aeriană a confirmat presei americane că avionul s-a întors din cauza unui potențial risc de securitate. Mai mulți pasageri aflați la bord au scris pe rețelele de socializare că dispozitivul în cauză era un dispozitiv Bluetooth. Unii dintre acești pasageri au postat fotografii sau videoclipuri cu ei înșiși la bord sau pe aeroport, ale căror oră corespundeau cu programul real de zbor.

Conform rapoartelor, persoanelor aflate la bord li s-a cerut să își oprească dispozitivele Bluetooth. Înregistrările audio ale controlului traficului aerian surprind pe cineva întrebând ce s-a întâmplat cu zborul care aterizase la Newark cu puțin timp înainte și care se afla încă pe pistă. „Există o echipă de securitate acolo, cineva avea un difuzor Bluetooth și l-a denumit cu un cuvânt specific din patru litere”, a răspuns o altă voce. „Prin urmare, întreaga aeronavă, inclusiv cala de marfă, trebuie percheziționată, iar pasagerii trebuie evacuați.” „E o nebunie”, a răspuns prima voce.

Gluma proastă

„Cuvântul din patru litere” în acest caz nu pare să se refere la o înjurătură, ci mai degrabă la un alt cuvânt care a declanșat verificările de securitate ale companiei aeriene. „Există o rețea Bluetooth activă numită «BOMB»”, a scris un pasager pe TikTok după ce a ajuns în sfârșit în Mallorca.

Pe Reddit, soția unui pasager a scris, de asemenea, că cuvântul în cauză era „bombă” și că dispozitivul în cauză era activat pentru difuzorul unui adolescent. Printre numeroasele comentarii s-a numărat și: „Această mică glumă strică totul pentru toată lumea”.

Zborul a fost în cele din urmă reluat și a aterizat în Palma de Mallorca duminică, la ora 15:47, ora locală, cu o întârziere de aproximativ nouă ore și jumătate.

Recomandarea video

Sondaj: Știi ce daune acoperă asigurarea ta pentru locuință?
G4Media
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
GSP.ro
Nicușor Dan, între UE și Casa Albă. Cristoiu: Dimineață a făcut jocul Bruxelles-ului, după CSAT a fost telefonul din SUA
Gandul
Câte mii de euro a primit eliminatul Gigi Burger, de la Antena 1, pentru cele 11 săptămâni la Survivor 2026
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Volodimir Zelenski a făcut o greșeală fatală care a indignat Polonia. De ce ar putea să rămână fără Ordinul Vulturul Alb
Libertatea
Alergie sau intoleranță alimentară? Semnele de avertizare pe care mulți le ignoră până devine prea târziu
CSID
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia