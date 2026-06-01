Un tânăr și-a activat Bluetooth în avion și a întors din drumul de peste Ocean toată aeronava. Cum și-a numit rețeaua

Un zbor United Airlines de la New York la Palma de Mallorca s-a întors sâmbătă noaptea târziu din cauza unui dispozitiv Bluetooth cu nume suspect la bord.

Datele de zbor arată că avionul, care trebuia să aterizeze în Spania după un zbor de aproape opt ore, s-a întors în schimb la Newark după 4 ore și 24 de minute petrecute în aer, scrie presa germană.

Compania aeriană a confirmat presei americane că avionul s-a întors din cauza unui potențial risc de securitate. Mai mulți pasageri aflați la bord au scris pe rețelele de socializare că dispozitivul în cauză era un dispozitiv Bluetooth. Unii dintre acești pasageri au postat fotografii sau videoclipuri cu ei înșiși la bord sau pe aeroport, ale căror oră corespundeau cu programul real de zbor.

Conform rapoartelor, persoanelor aflate la bord li s-a cerut să își oprească dispozitivele Bluetooth. Înregistrările audio ale controlului traficului aerian surprind pe cineva întrebând ce s-a întâmplat cu zborul care aterizase la Newark cu puțin timp înainte și care se afla încă pe pistă. „Există o echipă de securitate acolo, cineva avea un difuzor Bluetooth și l-a denumit cu un cuvânt specific din patru litere”, a răspuns o altă voce. „Prin urmare, întreaga aeronavă, inclusiv cala de marfă, trebuie percheziționată, iar pasagerii trebuie evacuați.” „E o nebunie”, a răspuns prima voce.

Gluma proastă

„Cuvântul din patru litere” în acest caz nu pare să se refere la o înjurătură, ci mai degrabă la un alt cuvânt care a declanșat verificările de securitate ale companiei aeriene. „Există o rețea Bluetooth activă numită «BOMB»”, a scris un pasager pe TikTok după ce a ajuns în sfârșit în Mallorca.

Pe Reddit, soția unui pasager a scris, de asemenea, că cuvântul în cauză era „bombă” și că dispozitivul în cauză era activat pentru difuzorul unui adolescent. Printre numeroasele comentarii s-a numărat și: „Această mică glumă strică totul pentru toată lumea”.

Zborul a fost în cele din urmă reluat și a aterizat în Palma de Mallorca duminică, la ora 15:47, ora locală, cu o întârziere de aproximativ nouă ore și jumătate.