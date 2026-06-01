Doi bărbați din Brazilia, suspecți de Ebola, puși în carantină

Un bărbat în vârstă de 37 de ani din Brazilia, care a călătorit recent în Congo, în zona focarului de Ebola, „a prezentat simptome precum febra, îndeplinind criteriile pentru un caz suspect” de infecție cu această boală, potrivit declarațiilor date, sâmbătă, de Guvernul statului Sao Paolo, citate de AFP.

Cetățeanul brazilian a fost pus în izolare la Institutul de Boli Infecțioase Emilio Ribas din Sao Paulo.

Bărbatul a fost diagnosticat cu o formă severă de meningită. Acesta este supus mai multor teste pentru depistarea virusului Ebola, potrivit anunțului dat, duminică, de oficiali.

Potrivit guvernului din Sao Paolo, în ciuda cazului suspect, „evaluarea tehnică indică faptul că riscul introducerii bolii în Brazilia și America de Sud rămâne foarte scăzut”, transmit oficialii.

Al doilea bărbat, plasat în izolare după ce a venit din Uganda

Un al doilea bărbat brazilian a fost fost plasat în izolare, de această dată la Rio de Janeiro. Acesta a sosit din Uganda în 22 mai, potrivit oficialilor locali. Bărbatul a prezentat „simptome virale, precum tuse, frisoane și diaree”.

Potrivit primăriei din Rio, bărbatul a fost diagnosticat cu malarie, „însă cazul rămâne în curs de investigare”, spun oficialii locali pentru AFP.

Duminică, Ministerul Sănătății din Brazilia a precizat că testele efectuate asura ultimului brazilian au indicat „rezultate negative pentru Ebola”, însă acesta rămâne în izolare până la finalizarea anchetei.

Reamintim că epidemia de Ebola din Congo a fost declarată în 15 mai. Există peste 1.000 de cazuri suspecte de infecție în această țară, iar numărul de decese a atins 250, potrivit declarațiilor date săptămâna trecută de Centrul African pentru Controlul și Prevenirea Bolilor.

Numărul de cazuri confirmate de Ebola din Congo la ajuns la 282 de cazuri. De asemenea, în Uganda, virusul a provocat câteva cazuri de infecție, iar o persoană a murit.

Luni, Coaliția pentru Inovații în domeniul Pregătirii pentru Epidemii (CEPI), a anunțat că va investi în trei vaccinuri experimentale pentru a trata această boală, între care se află și unul dezvoltat de Moderna, care are în componență ARNm, la fel ca și vaccinul de Covid-19. Cu toate acestea, vaccinurile se află în stadiu incipient.