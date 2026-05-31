Medici fără Frontiere: Răspândirea Ebola în RD Congo este profund alarmantă

Răspândirea rapidă a Ebola în Republica Democrată Congo a creat o situație „profund alarmantă”, a avertizat organizația medicală caritabilă Médecins Sans Frontières (MSF).
sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
31 mai 2026, 14:14, Știri externe
Vorbind la două săptămâni după ce Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat focarul, directorul adjunct al MSF, Dr. Alan Gonzales, a declarat că niciodată până acum nu au fost înregistrate „atât de multe cazuri” atât de curând, potrivit BBC.

Comentariile sale au venit în timp ce șeful OMS, doctorul Tedros Adhanom Ghebreyesus, a vizitat provincia Ituri din estul congolez – zona cea mai afectată – pentru a supraveghea eforturile de izolare a virusului.

Cel puțin 246 de decese în RD Congo

În RD Congo există acum peste 1.000 de cazuri suspecte de Ebola și cel puțin 246 de decese. Țara vecină, Uganda, a raportat nouă cazuri confirmate și un deces.

„La două săptămâni după declararea focarului de Ebola în provincia Ituri, situația este profund alarmantă”, a declarat Gonzalez într-un comunicat emis sâmbătă.

„Niciodată până acum o epidemie de Ebola nu a înregistrat atât de multe cazuri atât de curând după declararea sa”, a spus el, subliniind că echipele sale de pe teren „asistă la un răspuns care nu a reușit încă să țină pasul cu răspândirea rapidă a epidemiei”.

„Realitatea de astăzi este că nimeni nu cunoaște adevărata amploare și gravitate a acestei epidemii. Zilnic sunt raportate noi cazuri suspecte, însă sute de probe rămân netestate.”

Gonzalez a adăugat că eforturile de izolare și livrările de ajutor umanitar sunt întârziate de „constrângeri majore”, inclusiv închiderea frontierelor și a aeroporturilor.

OMS a avertizat în repetate rânduri că conflictul în curs din RD Congo a împiedicat semnificativ răspunsul la epidemia de Ebola.

