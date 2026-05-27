Ebola: Uganda își închide granița cu Congo din cauza creșterii numărului de infectări

Uganda și-a închis miercuri granița cu Congo pe fondul creșterilor cazurilor de infectare cu Ebola din țara vecină.
Sursă foto: Hepta. Fotografie cu caracter Ilustrativ
Ioana Târziu
27 mai 2026, 17:22, Știri externe
Autoritățile din Uganda au ordonat, miercuri, închiderea frontierelor cu țara vecină Congo, din cauza creșterilor de cazuri de Ebola, potrivit AP.

Personalul medical a fost expus la virus

Decizia a fost luată de un grup de lucru local împotriva virusului, după o creștere a numărului de infectări printre lucrătorii din domeniul sănătății din Uganda. Aceștia au fost expuși la virus de către pacienții congolezi care au trecut granița înainte de declararea focarului pe 15 mai.

Uganda a raportat și primul deces cauzat de Ebola

Uganda a raportat până în prezent șapte cazuri de Ebola. Țara a raportat inclusiv primul deces în urma virusului. Un bărbat în vârstă de 59 de ani a murit în Kampala, capitala țării, pe 14 mai.

Deși numărul cazurilor de infectări în Uganda nu crește brusc, numărul localnicilor expuși la infecție este în creștere. Ei sunt expuși la virus prin intermediul lucrătorilor din domeniul sănătății, mai arată sursa.

Numărul cazurilor suspecte de Ebola în estul Congo se apropie de 1.000. Cel puțin 220 de decese sunt suspectate.

