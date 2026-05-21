RD Congo anulează cantonamentul de antrenament pentru Cupa Mondială din cauza epidemiei de Ebola

Republica Democrată Congo și-a anulat cantonamentul de pregătire premergător Cupei Mondiale de Fotbal din capitala Kinshasa, din cauza epidemiei de Ebola din estul țării.
Laurentiu Marinov
21 mai 2026, 14:18
Pregătirile echipei statului RD Congo au fost mutate în Belgia pe fondul escaladării epidemiei de Ebola, care se crede că a ucis peste 130 de persoane, potrivit BBC.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a numit epidemia o „urgență de sănătate publică de interes internațional”, dar a precizat că nu a atins nivelul unei pandemii.

Jerry Kalemo, purtător de cuvânt al echipei naționale de fotbal, a declarat presei internaționale că meciurile premergătoare turneului din Europa vor avea loc conform planificării, în timp ce lotul se pregătește pentru prima sa Cupă Mondială din 1974.

RD Congo urmează să joace meciuri amicale împotriva Danemarcei, pe 3 iunie, în Belgia, și împotriva Chile, pe 9 iunie, în Spania, înaintea finalei Cupei Mondiale.

Primul meci al turneului va avea loc în orașul american Houston, pe 17 iunie, împotriva Portugaliei.

Restricții de călătorie impuse de SUA din cauza Ebola

Un purtător de cuvânt al echipei RD Congo a declarat pentru agenția de știri Reuters că tabăra de antrenament a lotului a fost anulată din cauza restricțiilor de călătorie impuse de SUA, care găzduiesc Cupa Mondială în această vară, alături de Mexic și Canada.

Agenția de sănătate publică a SUA a interzis intrarea în țară a non-americanilor care s-au aflat în RD Congo, Uganda sau Sudanul de Sud în ultimele 21 de zile, ca răspuns la focarul de Ebola.

