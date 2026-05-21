Tenis: Novak Djokovic are un nou antrenor

„Bun venit prietenului, coechipierului și acum antrenorului meu… Viktor Troicki”, a scris Novak Djokovic, fost număr unu mondial și actualul loc 4, care își va sărbători vineri cea de-a 39-a aniversare, potrivit Le Figaro.

Viktor Troicki, în vârstă de 40 de ani, fost numărul 12 mondial și căpitanul echipei sârbe de Cupa Davis, a făcut parte din staff-ul lui Djokovic când acesta a câștigat aurul olimpic la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, pe terenurile de zgură de la Roland-Garros.

La un an după despărțirea de fostul său antrenor și fost concurent în Big Four, scoțianul Andy Murray, care îi rămăsese alături timp de șase luni, Novak Djokovic urmează să detalieze componența noii sale echipe în această săptămână, înainte de începerea turneului de Grand Slam parizian.

Viktor Troicki fusese deja văzut alături de Djokovic în timpul unei sesiuni de antrenament de marți, la Porte d’Auteuil.