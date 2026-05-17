OMS declară urgență sanitară globală din cauza unui focar de Ebola în Congo și Uganda

Organizația Mondială a Sănătății a declarat duminică urgență de sănătate publică de interes internațional după izbucnirea unui focar de Ebola în Congo și Uganda, potrivit AP.

Până în prezent au fost raportate peste 300 de cazuri suspecte și 88 de decese.

Focarul este cauzat de virusul Bundibugyo, o variantă rară a bolii Ebola pentru care nu există tratamente sau vaccinuri aprobate.

Este doar a treia oară în istorie când această tulpină este detectată, după epidemiile din Uganda în 2007-2008 și din Congo în 2012.

OMS a precizat că situația nu îndeplinește criteriile unei urgențe pandemice precum COVID-19 și a recomandat menținerea deschisă a frontierelor internaționale.

Declarația are însă scopul de a mobiliza agențiile donatoare și guvernele să acționeze coordonat.

Răspândire îngrijorătoare

Un caz confirmat în laborator a fost raportat în Kinshasa, capitala Congo, aflată la aproximativ 1.000 de kilometri de epicentrul focarului din provincia Ituri – semn că virusul s-ar putea răspândi mai departe.

Totodată, guvernul din Goma, cel mai mare oraș din estul Congo, a anunțat duminică primul caz confirmat în oraș.

Cele două cazuri înregistrate în Uganda implică persoane venite din Congo – una dintre ele a decedat la un spital din capitala Kampala.

OMS avertizează că procentul ridicat de cazuri pozitive în rândul probelor testate și răspândirea geografică rapidă sugerează că focarul real este „potențial mult mai mare decât cel detectat și raportat în prezent”.

Detectare întârziată și condiții dificile

Directorul CDC Africa, dr. Jean Kaseya, a atras atenția că epidemia a început în aprilie, dar autoritățile nu au fost alertate decât pe 5 mai – prin intermediul rețelelor de socializare – moment în care fuseseră deja înregistrate 50 de decese.

„Nu știm cât de mare este amplitudinea acestei epidemii”, a declarat Kaseya.

Eforturile de răspuns sunt complicate suplimentar de conflictul armat din regiune, de mișcarea constantă a populației legate de activitățile miniere și de prezența grupărilor militante.

Lucrători din domeniul sănătății au murit

Cel puțin patru lucrători din domeniul sănătății au murit după ce au prezentat simptome de Ebola.

O echipă de 35 de experți OMS și ai Ministerului Sănătății din Congo a sosit deja în provincia Ituri, împreună cu șapte tone de provizii și echipamente medicale de urgență.

CDC a emis un avertisment de călătorie și monitorizează punctele de intrare în țară, iar agenția lucrează la suplimentarea personalului său din Congo, unde are deja un birou cu 30 de angajați.