Prima pagină » Știrile zilei » Trei noi infectări confirmate cu Ebola în Uganda. Totalul a ajuns la cinci cazuri

Au fost confirmate trei noi cazuri de Ebola, în Uganda. Totalul se ridică la cinci cazuri în țara vecină cu Republica Democrată Congo, epicentrul epidemiei.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Ioana Târziu
23 mai 2026, 12:55, Știri externe
Autoritățile sanitare din Uganda au transmis, sâmbătă, că au fost confirmate trei noi cazuri de Ebola, potrivit AFP.

Țara se învecinează cu Republica Democrată Congo, care este epicentrul epidemiei.

Organizația Mondială a Sănătății a precizat că există un risc „foarte ridicat” pentru sănătatea publică, în Congo.

Două cazuri de infectare, dintre care un pacient a murit

Uganda, care a suspendat joi toate transporturile publice către Congo, a confirmat pe 15 mai prezența Ebola pe teritoriul său. Au fost descoperite două cazuri de infectare, iar unul dintre pacienți a murit.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății din Uganda, emis sâmbătă, „trei cazuri noi au fost confirmate în țară, totalul ajungând la cinci”, potrivit aceleiași surse.

Persoanele infectate sunt „un șofer ugandez care a transportat primul caz confirmat din țară” și „un lucrător medical infectat în timp ce acorda îngrijiri” aceleiași persoane, au declarat autoritățile sanitare.

Ambele persoane infectate primesc tratament.

Cel mai recent caz este o femeie congoleză care a ajuns în Uganda cu avionul. „Toate contactele legate de cazurile confirmate au fost identificate și sunt monitorizate”, a declarat Ministerul Sănătății, mai arată sursa.

Alertă sanitară internațională emisă de OMS

OMS a emis o alertă sanitară internațională, ca răspuns la focarul de Ebola din Congo. În prezent, există aproape 750 de cazuri suspecte și 177 de decese suspecte.

Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat vineri că epidemia „se răspândește rapid”.

Nu există un vaccin împotriva virusului. În absența unui tratament autorizat, măsurile de limitare a răspândirii virusului se bazează în principal pe respectarea măsurilor de barieră și pe detectarea rapidă a cazurilor.

