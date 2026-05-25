Avertismentul experților: focarul de Ebola este greu de controlat, riscul răspândirii este ridicat

Experții spun că focarul de Ebola care face ravagii în Africa Centrală ar putea fi dificil de ținut sub control, potrivit Live Science. Epidemia a fost declarată „urgență de sănătate publică de interes internațional” de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS), iar specialiștii încearcă să țină boala sub control.

Începând de pe 22 mai, peste 800 de cazuri de Ebola au fost raportate în Republica Democrată Congo (RDC), inclusiv peste 180 de decese. De asemenea, există două cazuri confirmate și un deces în Uganda.

Oficialii OMS avertizează că o serie de factori determina ca focarul să fie foarte dificil de ținut sub control. Ei cred că focarul de Ebola, cu centrul în RDC, ar fi putut începe în urmă două luni. Probabil, răspândirea a fost făcută la un eveniment public sau într-un spațiu aglomerat.

Până acum, focarul este concentrat în RDC. OMS, însă, vorbește despre un risc ridicat de răspândire internațională. Asta l-a determinat pe liderul agenției să facă o declarație de urgență fără a convoca mai întâi un comitet pentru a discuta decizia.

Un virus fără vaccin în focarul african

O parte a provocării legate de izolare este că nu există un vaccin eficient împotriva virusului Bundibugyo, cel care provoacă acest focar de Ebola. Singurele vaccinuri sunt împotriva altor forme de Ebola. Cel mai mare focar de Ebola a avut loc între 2014 și 2016 a implicat virusul din Zair, o formă diferită a bolii.

Focarul congolez. Lipsa diagnosticelor și a tratamentelor

Boala poate fi dificil de detectat în stadiile incipiente, în parte pentru că primele simptome sunt destul de generice: febră, oboseală, stare generală de rău, dureri musculare, de cap și în gât. Aceste simptome apar în termen de două până la 21 de zile de la expunerea la virusul Ebola.

Există niște teste pentru virusul Bundibugyo, dar acestea nu sunt disponibile pe scară largă, mai arată specialiștii. Chiar și atunci când astfel de teste sunt disponibile, procedura este complicată.

Asta deoarece poate dura câteva zile după ce un pacient dezvoltă simptome pentru ca virusul să fie detectabil în sânge.

Numeroși lideri mondiali în domeniul sănătății au avertizat că epidemia s-ar putea extinde în mai multe țări. De aceea, ei cer mai multe resurse pentru a ajuta la controlul și prevenirea răspândirii.