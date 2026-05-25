Prima pagină » Life-Inedit » Încălzire globală pe un corp ceresc uriaș. Cercetătorii încearcă să afle dacă ar putea fi provocată de extratereștri

Încălzire globală pe un corp ceresc uriaș. Cercetătorii încearcă să afle dacă ar putea fi provocată de extratereștri

Cercetătorii au aflat că un corp ceresc uriaș se încălzește treptat. Pornind de la teoriile privind formarea corpurilor cerești, experții analizează varianta potrivit căreia încălzirea este provocată de o prezență extraterestră.
Încălzire globală pe un corp ceresc uriaș. Cercetătorii încearcă să afle dacă ar putea fi provocată de extratereștri
sursa foto: Pixabay
Petru Mazilu
25 mai 2026, 17:11, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cercetătorii au aflat că cea mai mare lună din sistemul solar s-ar putea încălzi. Asta ar oferi indicii despre originile sale misterioase, potrivit Live Science. Este vorba despre Ganimede, una dintre lunile lui Jupiter, care are un câmp magnetic unic și inexplicabil.

Noi cercetări sugerează că explicația are legătură cu încălzirea lunii. Cu un diametru de aproape 5.300 de kilometri, Ganimede este cu peste 1.600 km mai lată decât luna Pământului și puțin mai mare decât Mercur.

Cercetătorii au opinii diferite

Câmpul magnetic al satelitului a fost descoperit de sonda spațială Galileo a NASA în 1996. Inițial s-a crezut că fenomenul este generat printr-un proces alimentat de fierul lichid din miezul său.

Totuși, mecanismul prin care a apărut acest proces a fost intens dezbătut. Multe studii sugerează că Ganimede s-a format prea rece pentru a avea la origine un miez metalic.

Cercetătorii au publicat un nou studiu cu o nouă abordare

Noul studiu publicat în luna mai în revista Science Advances propune o abordare total diferită. Cercetătorii spun că miezul metalic și câmpul magnetic s-au format mai târziu pe măsură ce picăturile de fier topit s-au scufundat în interiorul corpului ceresc. Această activitate ar putea continua și astăzi ceea ce ar explica încălzirea treptată.

Cercetătorii nu pot fi siguri de nicio variantă. Ei au apelat și la simulări computerizate pentru a afla ce variantă este mai plauzibilă. Abordarea inversată nu a mai fost explorată de oamenii de știință și deschide o discuție despre posibilă implicare a vieții extraterestre.

Câmpurile magnetice sunt necesare pentru a proteja viața de radiațiile cosmice, ceea ce le impune drept o condiție prealabilă în majoritatea căutărilor de planete locuibile.

Recomandarea video

Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Patrick André de Hillerin anunță victorie împotriva fact-checkerilor din România. „Nici măcar nu-și cer scuze, prinși cu cenzura-n botic”
Gandul
Gabriel, un culturist de doar 22 de ani, a fost găsit MORT în casă. Ce au descoperit anchetatorii
Cancan
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Prosport
„Îmi bag… în interesul național, eu sunt ungur”. UDMR îi cere de urgență demisia ministrului Culturii, după înregistrarea șocantă în care înjură statul. Cum se apără Demeter Andras
Libertatea
Alertă internațională: o tulpină rară de Ebola se răspândește necontrolat, iar experții se tem de o pandemie severă
CSID
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia