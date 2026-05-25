Încălzire globală pe un corp ceresc uriaș. Cercetătorii încearcă să afle dacă ar putea fi provocată de extratereștri

Cercetătorii au aflat că cea mai mare lună din sistemul solar s-ar putea încălzi. Asta ar oferi indicii despre originile sale misterioase, potrivit Live Science. Este vorba despre Ganimede, una dintre lunile lui Jupiter, care are un câmp magnetic unic și inexplicabil.

Noi cercetări sugerează că explicația are legătură cu încălzirea lunii. Cu un diametru de aproape 5.300 de kilometri, Ganimede este cu peste 1.600 km mai lată decât luna Pământului și puțin mai mare decât Mercur.

Cercetătorii au opinii diferite

Câmpul magnetic al satelitului a fost descoperit de sonda spațială Galileo a NASA în 1996. Inițial s-a crezut că fenomenul este generat printr-un proces alimentat de fierul lichid din miezul său.

Totuși, mecanismul prin care a apărut acest proces a fost intens dezbătut. Multe studii sugerează că Ganimede s-a format prea rece pentru a avea la origine un miez metalic.

Cercetătorii au publicat un nou studiu cu o nouă abordare

Noul studiu publicat în luna mai în revista Science Advances propune o abordare total diferită. Cercetătorii spun că miezul metalic și câmpul magnetic s-au format mai târziu pe măsură ce picăturile de fier topit s-au scufundat în interiorul corpului ceresc. Această activitate ar putea continua și astăzi ceea ce ar explica încălzirea treptată.

Cercetătorii nu pot fi siguri de nicio variantă. Ei au apelat și la simulări computerizate pentru a afla ce variantă este mai plauzibilă. Abordarea inversată nu a mai fost explorată de oamenii de știință și deschide o discuție despre posibilă implicare a vieții extraterestre.

Câmpurile magnetice sunt necesare pentru a proteja viața de radiațiile cosmice, ceea ce le impune drept o condiție prealabilă în majoritatea căutărilor de planete locuibile.