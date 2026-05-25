Focarul de Ebola din Congo se extinde și în Uganda. Noi cazuri de îmbolnăvire

În 11 mai, un bărbat congolez în vârstă de 59 de ani a fost internat într-un spital din Kampala, capitala Ugandei. La momentul internării, medicii nu îl diagnosticaseră încă cu Ebola. Ulterior, alți doi cetățeni congolezi care au solicitat îngrijiri medicale au fost testați pozitiv cu acest virus.

Autoritățile sanitare ugandeze au confirmat, sâmbătă, primele cazuri locale: un șofer, dar și un lucrător medical, ambii expuși la pacientul congolez care a murit în 11 mai, potrivit Associated Press.

Potrivit declarațiilor date, luni, de Ministerul Sănătății, alți doi lucrători medicali dintr-un spital privat din capitala Ugandei au fost testați pozitiv.

„Ambii pacienți au fost internați în unitatea de tratament desemnată și primesc acum îngrijiri”, a declarat într-un comunicat dr. Charles Olaro, directorul național al serviciilor de sănătate.

Uganda a impus măsuri pentru prevenirea infecției

Președintele Yoweri Museveni a îndemnat populația ugandeză să „renunțe la strângerea de mână”, ca parte a măsurilor de prevenire a infectării.

De asemenea, președintele Ugandei a amânat un eveniment religios anual care atrage mii de pelerini, din Congo și din alte părți, care se adună în jurul unei bazilici catolice situate în apropierea orașului Kampala, până la data de 3 iunie.

Printre alte măsuri se numără suspendarea temporară a tuturor mijloacelor de transport public și a zborurilor între Congo și Uganda.

În Congo, numărul cazurilor suspecte de Ebola a depășit 900, în special în provincia Ituri din estul țării, unde se concentrează actualul focar, au anunțat duminică autoritățile.

Eforturile de combatere a epidemiei au fost îngreunate de sentimentele de teamă, furie și frustrare ale localnicilor, care s-au manifestat prin atacuri asupra centrelor de tratament, precum și de neîncrederea față de autorități într-o regiune afectată de mult timp de violențe armate.