Prima pagină » Știri externe » Șeful OMS: Epidemia de Ebola poate fi oprită, dar închiderea granițelor „nu ajută”

Șeful OMS: Epidemia de Ebola poate fi oprită, dar închiderea granițelor „nu ajută”

Șeful Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dat asigurări joi seară, de la Kinshasa, că epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo (RDC) și Uganda ar putea fi oprită, subliniind că măsurile de închidere a frontierelor nu sunt, în general, eficiente.
Șeful OMS: Epidemia de Ebola poate fi oprită, dar închiderea granițelor „nu ajută”
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
29 mai 2026, 01:59, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Putem opri acest lucru”, le-a spus reporterilor Tedros Adhanom Ghebreyesus în timp ce cobora din avion în capitala congoleză, dar „OMS nu recomandă o interdicție de călătorie pentru că nu ajută”, potrivit Le Figaro.
Ebola face ravagii în Africa Centrală, iar epidemia a fost declarată „urgență de sănătate publică de interes internațional” de către Organizația Mondială a Sănătății. Specialiștii încearcă să țină boala sub control.

O parte a provocării legate de izolare este că nu există un vaccin eficient împotriva virusului Bundibugyo, cel care provoacă acest focar de Ebola. Singurele vaccinuri sunt împotriva altor forme de Ebola. Cel mai mare focar de Ebola a avut loc între 2014 și 2016 a implicat virusul din Zair, o formă diferită a bolii.

Recomandarea video

Avea aproape 100 de kg și anxietate severă. Cum i-a salvat viața sportul
G4Media
Sosia lui Kim Kardashian vine la marele meci și le va face galerie roș-albilor
GSP.ro
După 178 de ani, Franța abrogă Codul Noir, legea care a permis sclavia și tratamentele inumane în colonii
Gandul
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Profesorul Stephan Lewandowsky, expert în război cognitiv, pentru Libertatea: „Există suficiente dovezi că în spatele unor comportamente coordonate și neautentice sunt actori afiliați agențiilor Rusiei”
Libertatea
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
CSID
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia