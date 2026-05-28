Șeful OMS: Epidemia de Ebola poate fi oprită, dar închiderea granițelor „nu ajută”

„Putem opri acest lucru”, le-a spus reporterilor Tedros Adhanom Ghebreyesus în timp ce cobora din avion în capitala congoleză, dar „OMS nu recomandă o interdicție de călătorie pentru că nu ajută”, potrivit Le Figaro.

Ebola face ravagii în Africa Centrală, iar epidemia a fost declarată „urgență de sănătate publică de interes internațional” de către Organizația Mondială a Sănătății. Specialiștii încearcă să țină boala sub control.

O parte a provocării legate de izolare este că nu există un vaccin eficient împotriva virusului Bundibugyo, cel care provoacă acest focar de Ebola. Singurele vaccinuri sunt împotriva altor forme de Ebola. Cel mai mare focar de Ebola a avut loc între 2014 și 2016 a implicat virusul din Zair, o formă diferită a bolii.