Violențe în centrul Parisului după victoria PSG din finala Ligii Campionilor. Poliția a făcut sute de arestări

„Sâmbătă seara, în marja finalei Ligii Campionilor dintre Paris Saint-Germain și Arsenal, Champs-Élysées și împrejurimile sale au încetat să mai fie un loc de sărbătoare și au devenit o arenă pentru războiul de gherilă urbană”, a denunțat Catherine Lécuyer, primarul arondismentului 8, într-o declarație publicată duminică, potrivit Le Figaro. „Întrucât este imposibil să sărbătorești un meci fără să declanșezi revolte, singurul răspuns sensibil este o nouă doctrină: «zero adunări »”, a cerut ea.

„Au existat evenimente festive care au fost umbrite de o serie de incidente, ceea ce corespunde situației pe care o prevăzusem și, prin urmare, am anticipat-o”, a declarat ministrul de Interne, Laurent Nuñez, în cadrul unei conferințe de presă duminică, în jurul orei 1:30. El a anunțat „416 arestări, inclusiv 283” numai în zona metropolitană pariziană.

„Nu mai gestionăm tulburările, pur și simplu le îndurăm”

Însă pentru Catherine Lécuyer, evenimentele din timpul nopții reprezintă „o acuzație de impotență publică ”, cu „multiple acte de violență împotriva forțelor de ordine, focuri de mortier împotriva poliției și a locuințelor, incendii în pubele de gunoi și mașini, daune aduse vehiculelor poliției și jafuri pe scară largă”. „Nu mai gestionăm tulburările, pur și simplu le îndurăm. Strategia preventivă și-a atins limitele. Conceptul de «daune zero» nu mai este eficient împotriva violenței bandelor organizate care nici măcar nu se obosesc să se deghizeze în fani ai fotbalului ”, a continuat primăria, temându-se de „o tragedie fatală ” . „Am crezut că putem gestiona fluxul de oameni, canaliza pasiunile și preveni excesele. Această abordare de «sprijin» nu mai este viabilă. Nu gestionezi haosul, îl eradichezi”, se adaugă în comunicat.

Jucătorii lui Paris Saint-Germain sunt așteptați duminică pe Champ-de-Mars, în arondismentul 7, unde vor sărbători alături de aproape 100.000 de oameni, înainte de a fi primiți după-amiaza la Elysée de Emmanuel Macron, apoi se vor întoarce la Parc des Princes seara.