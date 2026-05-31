Prima pagină » Știri externe » Violențe în centrul Parisului după victoria PSG din finala Ligii Campionilor. Poliția a făcut sute de arestări

Violențe în centrul Parisului după victoria PSG din finala Ligii Campionilor. Poliția a făcut sute de arestări

Victoria PSG a fost sărbătorită violent, în special în centrul Parisului. Laurent Nuñez, ministrul de interne, a anunțat 416 arestări, numai în zona metropolitană pariziană.
Violențe în centrul Parisului după victoria PSG din finala Ligii Campionilor. Poliția a făcut sute de arestări
Galerie Foto 2
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
31 mai 2026, 13:13, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Sâmbătă seara, în marja finalei Ligii Campionilor dintre Paris Saint-Germain și Arsenal, Champs-Élysées și împrejurimile sale au încetat să mai fie un loc de sărbătoare și au devenit o arenă pentru războiul de gherilă urbană”, a denunțat Catherine Lécuyer, primarul arondismentului 8, într-o declarație publicată duminică, potrivit Le Figaro. „Întrucât este imposibil să sărbătorești un meci fără să declanșezi revolte, singurul răspuns sensibil este o nouă doctrină: «zero adunări »”, a cerut ea.

„Au existat evenimente festive care au fost umbrite de o serie de incidente, ceea ce corespunde situației pe care o prevăzusem și, prin urmare, am anticipat-o”, a declarat ministrul de Interne, Laurent Nuñez, în cadrul unei conferințe de presă duminică, în jurul orei 1:30. El a anunțat „416 arestări, inclusiv 283” numai în zona metropolitană pariziană.

„Nu mai gestionăm tulburările, pur și simplu le îndurăm”

Însă pentru Catherine Lécuyer, evenimentele din timpul nopții reprezintă „o acuzație de impotență publică ”, cu „multiple acte de violență împotriva forțelor de ordine, focuri de mortier împotriva poliției și a locuințelor, incendii în pubele de gunoi și mașini, daune aduse vehiculelor poliției și jafuri pe scară largă”. „Nu mai gestionăm tulburările, pur și simplu le îndurăm. Strategia preventivă și-a atins limitele. Conceptul de «daune zero» nu mai este eficient împotriva violenței bandelor organizate care nici măcar nu se obosesc să se deghizeze în fani ai fotbalului ”, a continuat primăria, temându-se de „o tragedie fatală ” . „Am crezut că putem gestiona fluxul de oameni, canaliza pasiunile și preveni excesele. Această abordare de «sprijin» nu mai este viabilă. Nu gestionezi haosul, îl eradichezi”, se adaugă în comunicat.

Jucătorii lui Paris Saint-Germain sunt așteptați duminică pe Champ-de-Mars, în arondismentul 7, unde vor sărbători alături de aproape 100.000 de oameni, înainte de a fi primiți după-amiaza la Elysée de Emmanuel Macron, apoi se vor întoarce la Parc des Princes seara.

Recomandarea video

EXCLUSIV | O apropiată a lui Adrian Năstase, propunerea PSD pentru șefia Institutului Cultural Român
G4Media
Madalena, mesaj emoționant pentru cel mai faultat jucător din PSG - Arsenal: „A trebuit s-o facem din nou”
GSP.ro
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu și-a întins nicio capcană. Condițiile lui legate de viitorul premier sunt puse pentru ca Bolojan să rămână în funcție până în 2028″
Gandul
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Cum să te adăpostești de drone în Galați. Pasul unu: „Îl cauți pe administrator, că el are cheia”. El sau președintele blocului, mai importanți ca CSAT în astfel de cazuri
Libertatea
Vin zile grele pentru această zodie! Riscul de a pierde bani este uriaș până pe 1 iunie
CSID
Care este prima mașină hibridă care a folosit baterii litiu-ion?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia