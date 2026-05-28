Scandal uriaș în Franța după sute de acuzații de abuz asupra copiilor în școli. Parisul este în centrul anchetei

Cazurile vizează în principal supraveghetori școlari și animatori extrașcolari, adică personalul care are grijă de copii în timpul pauzelor, la cantină sau după terminarea orelor. Spre deosebire de profesori, mulți dintre acești angajați au contracte temporare și o pregătire minimă, transmite publicația Il Post.

Peste 100 de plângeri și zeci de instituții investigate

Potrivit informațiilor publicate de presa franceză, anchetele privesc copii cu vârste între 3 și 11 ani și includ acuzații de violență fizică, umiliri, rele tratamente, hărțuire și agresiuni sexuale. Procuratura din Paris a confirmat existența unui număr mare de dosare care încă sunt analizate de anchetatori. Doar între ianuarie și aprilie 2026 au fost suspendați 78 de supraveghetori școlari, iar 31 dintre ei sunt suspectați de abuzuri sexuale asupra minorilor. Investigațiile privesc 84 de grădinițe, aproximativ 20 de școli primare și mai multe creșe din Paris. Presa franceză notează că este vorba despre aproape una din șase instituții de acest tip din capitala Franței.

Mărturii șocante din partea părinților

Asociațiile de părinți #MeTooEcole și SOS Périscolaire spun că au adunat în ultimii ani sute de mărturii privind comportamente abuzive în școli. Familiile descriu situații în care copii ar fi fost privați de mâncare, obligați să mănânce până la vărsături, amenințați sau umiliți în mod repetat. În unele cazuri apar și acuzații de agresiuni sexuale sau comportamente considerate inadecvate față de minori. Mai mulți părinți acuză autoritățile locale că au ignorat semnalele de alarmă și că unii angajați suspectați de abuz au fost mutați dintr-o instituție în alta fără măsuri clare.

Primul proces important începe în iunie

Scandalul intră acum și într-o etapă judiciară importantă. În luna iunie, un tribunal din Paris urmează să judece primul mare dosar rezultat din investigațiile jurnalistice și plângerile depuse de familii. Un fost supraveghetor școlar în vârstă de 47 de ani este acuzat de agresiuni sexuale asupra a trei fete de 10 ani și de hărțuire sexuală asupra altor șase eleve din aceeași școală primară din estul Parisului. Avocații familiilor spun că unele plângeri au fost depuse cu luni înainte fără ca părinții să fie contactați de anchetatori sau informați despre evoluția dosarelor.

Primarul Parisului vorbește despre o „disfuncție gravă”

Cazul a devenit rapid și o temă politică majoră în Franța. Primarul Parisului, Emmanuel Grégoire, a descris situația drept o „disfuncție gravă” și o problemă „sistemică”. El a anunțat un plan de 20 de milioane de euro pentru reformarea sistemului de supraveghere școlară și a cerut suspendarea imediată a personalului „la cel mai mic semnal” de posibil abuz. Declarațiile au provocat reacții dure din partea sindicatelor, care avertizează că unele suspendări sunt făcute prea rapid și că sistemul suferă de ani întregi din cauza lipsei de personal și a condițiilor de muncă precare.

Franța începe să pună sub semnul întrebării întregul sistem

Ancheta scoate în evidență probleme structurale mai vechi ale sistemului francez de supraveghere școlară. Presa franceză vorbește despre personal insuficient pregătit, contracte foarte scurte, salarii mici, lipsa verificărilor riguroase și un deficit major de angajați calificați. Mai mulți animatori extrașcolari au recunoscut că pregătirea minimă cerută de lege – un curs de aproximativ două săptămâni – este insuficientă pentru gestionarea copiilor și pentru identificarea unor eventuale situații de abuz. Scandalul a deschis deja o dezbatere amplă în Franța despre siguranța copiilor în școli și despre responsabilitatea autorităților locale în protejarea minorilor.