Procurorul general al SUA deschide o anchetă împotriva unei femei care l-a acuzat pe Trump de viol

Această nouă ofensivă a administrației Trump împotriva uneia dintre acuzatoarele președintelui american vizează stabilirea dacă autoarea în vârstă de 82 de ani a mințit sub jurământ în timpul depozițiilor legate de cele două procese civile pe care le-a intentat împotriva președintelui, relatează CNN și New York Times, citând surse apropiate cazului, potrivit Le Figaro.

Primul caz se referă la un presupus viol comis în 1996 într-o cabină de probă a unui magazin universal din New York, pentru care președintele a fost tras la răspundere civilă. Al doilea se referă la un proces pentru defăimare intentat după ce Donald Trump a negat agresiunea sexuală din 2019, proces câștigat de E. Jean Carroll. Donald Trump a făcut apel sau intenționează să facă apel în ambele cazuri, potrivit presei americane.

Potrivit CNN, procurorii se bazează pe o declarație sub jurământ făcută în 2022 de E. Jean Carroll, în care aceasta a declarat că nu a primit nicio finanțare externă pentru procedurile sale judiciare. Ulterior a ieșit la iveală că miliardarul Reid Hoffman a acoperit o parte din onorariile și cheltuielile avocaților, potrivit postului de televiziune. Departamentul de Justiție nu a comentat încă.

Atacuri juridice care îi vizează pe adversarii lui Trump

Această nouă anchetă este încă un exemplu al atacurilor juridice purtate de Departamentul de Justiție al lui Donald Trump, care încearcă să folosească instanțele pentru a-și viza dușmanii personali. Procurorul general Pam Bondi a fost demisă la începutul lunii aprilie, în urma unei serii de eșecuri dezastruoase în a duce la bun sfârșit urmăririle penale orchestrate de Donald Trump împotriva unora dintre adversarii săi, inclusiv James Comey, fostul director al FBI, și procurorul general al statului New York, Letitia James.

Președintele republican l-a numit pe Todd Blanche, fostul secretar adjunct al Departamentului de Justiție, în funcția de secretar de stat interimar. De atunci, departamentul și-a accelerat campania de represalii. Fost avocat personal al lui Donald Trump în cazul E. Jean Carroll și în altele, Todd Blanche s-a retras din acest caz, potrivit New York Times și CNN.