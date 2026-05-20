Tragedia de la Crans Montana: Al 14-lea suspect în anchetă a fost pus sub acuzare

Un funcționar local din cadrul departamentului de construcții din Crans Montana a fost pus sub acuzare în ancheta privind incendiul devastator din noaptea de Anul Nou, care s-a soldat cu 41 de morți și 115 răniți.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
20 mai 2026, 16:58, Știri externe
Funcționarul municipal a fost informat oficial despre schimbarea statutului său din martor în suspect în cursul zilei de marți, în timp ce era audiat de autorități. Anunțul a fost făcut miercuri de Parchetul cantonului Valais, potrivit AFP

Astfel, după schimbarea statutului, numărul inculpaților din cadrul cercetărilor privind tragedia a crescut la 14. Printre persoanele anchetate se află actuali și foști decidenți locali, dar și funcționari ai administrației. 

Principalul suspect din dosar este Jacques Moretti coproprietarul clubului „Le Constellation”, împreună cu soția sa, Jessica. 

Acesta urmează să fie audiat din nou la începutul lunii iunie, după ce precedenta audiere, programată pentru 7 aprilie a fost amânată din cauza „stării sale depresive”, confirmată în urma depunerii unor certificate medicale de către avocații săi. 

Incendiul s-a produs în noapte de Revelion după ce artificiile de pe sticlele de șampanie au aprins spuma de izolare fonică de pe tavanul clubului.  

În urma tragediei 41 de persoane și-au pierdut viața, dintre care 23 de cetățeni elvețieni, opt cetățeni francezi, șase cetățeni italieni, dar și câte un cetățean belgian, portughez, român și turc.  

În plus, 115 persoane au fost rănite printre care se numără 67 de cetățeni elvețieni, 21 francezi, 10 italieni și patru sârbi.  

