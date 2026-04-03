Incendiul de la Crans-Montana: Audierea proprietarului barului, amânată din cauza „stării sale depresive”

Jacques Moretti urma să fie interogat pe 7 aprilie de către parchetul din Valais (Elveția) în cadrul anchetei privind incendiul de la Crans-Montana. Cu toate acestea, această a treia audiere a fost amânată pe termen nelimitat din motive medicale, potrivit Le Figaro. „Având în vedere certificatele medicale depuse, audierea programată pentru 7 aprilie 2026 în cazul lui Jacques Moretti este amânată pe termen nelimitat”, a declarat Béatrice Pilloud, procurorul general al cantonului Valais (vestul Elveției), într-un mesaj adresat părților implicate, o copie fiind obținută de AFP.

Conform documentelor medicale consultate de Le Figaro, Jacques Moretti suferă de depresie de la tragedia de la barul său, Le Constellation, situat în stațiunea de lux Crans-Montana. În dimineața zilei de 1 ianuarie, 41 de persoane au murit și alte 115 au fost rănite într-un incendiu devastator care a izbucnit în subsolul barului. Printre victime s-au numărat clienți – unii dintre ei foarte tineri – precum și membri ai personalului (chelneri, DJ și un agent de securitate).

Jacques Moretti, în vârstă de 49 de ani, „suferă de depresie reactivă în urma șocului posttraumatic suferit după incendiu și încarcerarea ulterioară”, a explicat medicul său într-un certificat datat 18 martie, în urma unei consultații din 13 martie. „Din acea zi, a descris dificultăți de a adormi și o stare de confuzie cu mai multe episoade de uitare”, a continuat medicul, care i-a prescris pacientului său medicamente antidepresive.

O audiere poate dura mai mult de 10 ore

Managerul barului ar fi slăbit 10 kilograme în trei luni: a trecut de la 87 kg în decembrie 2025 la 72 kg în martie 2026, conform unui alt certificat de la același medic din 31 martie. Această pierdere în greutate se explică printr- o „pierdere a poftei de mâncare” .

Confruntat cu acest diagnostic, medicul lui Jacques Moretti a concluzionat că „îi era dificil în starea sa actuală să fie supus unui interogatoriu”. Aceste audieri în fața procurorului și a zecilor de avocați ai părților civile durează în medie o zi întreagă, între orele 9:00 și 19:00, și se pot prelungi mai mult, în funcție de decizia procurorului.

Jacques Moretti, un cetățean francez care locuiește în Elveția de aproximativ zece ani, este principalul suspect în ancheta privind incendiul de la Constellation – alături de soția sa, Jessica, originară din Cannes, care se afla în bar în noaptea tragediei. Deocamdată, nu a fost comunicată nicio dată pentru un nou interogatoriu niciuneia dintre părți. Potrivit medicului lui Moretti, acesta nu poate „comenta acest lucru” și explică faptul că „așteaptă rezultatele tratamentului său”. Cei doi manageri au fost deja interogați de două ori de la începerea anchetei penale împotriva lor. Jacques Moretti a fost, de asemenea, plasat în arest preventiv pe 9 ianuarie – în urma interogatoriului inițial – și apoi eliberat pe 23 ianuarie, după plata unei cauțiuni de 200.000 de franci elvețieni. El și soția sa au fost ulterior supuși unor „măsuri coercitive”.

Alte persoane au fost puse sub acuzare

Pe lângă soții Moretti, alte persoane – reprezentanți ai municipalității Crans-Montana – au fost puse sub acuzare de către parchetul din Valais. Printre acestea se numără șeful serviciului de securitate și predecesorul său, un fost consilier municipal responsabil cu securitatea, precum și actuali sau foști funcționari ai securității din Crans-Montana. Actualul primar, Nicolas Féraud , este, de asemenea, anchetat și va fi interogat pe 13 aprilie.