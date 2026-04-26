Tensiuni diplomatice între Elveția și Italia pe tema plății tratamentului victimelor din Crans-Montana

Solicitarea de decontare amplifică tensiunile dintre cele două țări. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a calificat vineri decizia drept „rușinoasă”, după ce au apărut informații că familiile victimelor ar fi primit facturi.

Într-un comunicat transmis Reuters sâmbătă seară, Oficiul Federal pentru Asigurări Sociale (FSIO) a confirmat că Elveția intenționează să recupereze costurile tratamentelor spitalicești, însă nu de la familiile victimelor.

Instituția a explicat că, potrivit acordurilor dintre statele UE și Elveția, facturile vor fi trimise victimelor doar pentru verificare, iar plata va fi făcută de „asigurătorul de sănătate străin relevant”.

Un purtător de cuvânt a precizat ulterior că, în cazul Italiei, costurile ar urma să fie acoperite de Ministerul Sănătății.

Meloni a scris vineri seară pe Facebook: „Dacă această cerere rușinoasă va fi formulată oficial, anunț că Italia o va respinge categoric și nu va da curs în niciun fel”.

„Am încredere în simțul responsabilității al autorităților elvețiene și sper că informațiile se vor dovedi complet nefondate”, a adăugat ea.

Elveția solicită peste 100.000 de franci elvețieni pentru tratamentul a patru cetățeni italieni, internați o singură zi la spitalul din Sion după incendiu, a declarat sâmbătă ambasadorul Italiei în Elveția, Gian Lorenzo Cornado, citat de ANSA.

Cornado a adăugat că pacienți elvețieni răniți în incendiul din Crans-Montana au fost tratați luni de zile la spitalul Niguarda din Milano, în nordul Italiei, și că Italia a trimis un elicopter al protecției civile pentru a ajuta la operațiunile de salvare, fără a solicita bani.