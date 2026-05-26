Concertul unui star francez în Elveția, suspendat din cauza acuzațiilor de violențe sexuale

Concertul era programat pentru 26 iunie, iar reprezentanții festivalului au transmis că au decis să retragă spectacolul din program „pentru a lăsa justiției timpul necesar să stabilească faptele cu reculul și obiectivitatea necesare”.

Concert „imposibil de promovat”

„În circumstanțele actuale, nu este posibilă promovarea acestui spectacol în condiții adecvate și liniștite”, au comunicat aceștia. Potrivit organizatorilor, citați de Le Figaro, decizia a fost luată „într-un spirit de respect, serenitate și bunăvoință, atât față de artiști, cât și față de public și persoanele implicate”.

19 femei îl acuză pe Patrick Bruel

Patrick Bruel, în vârstă de 66 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți artiști francezi ai ultimelor decenii, cu o carieră construită atât în muzică, cât și în cinematografie. Artistul, mai puțin cunoscut publicului din România, este foarte popular în Franța și Belgia, încă din anii ”80 și ”90.

În prezent, Bruel este vizat de mai multe anchete judiciare atât în Franța, cât și în Belgia. Potrivit investigațiilor publicate de presa belgiană, 19 femei au depus plângeri împotriva artistului, acuzându-l de agresiune sexuală, tentativă de viol și viol.

Primele proceduri judiciare împotriva lui Bruel datează din 2020. Atunci, cinci femei, printre care și două maseuze, au fost audiate de procurorii francezi. Acestea l-au acuzat de agresiune sexuală, hărțuire și expunere indecentă, unele dintre faptele reclamate datând din 2008. Dosarul a fost clasat la acea vreme din lipsă de probe.

Concerte anulate și în Québec

Artistul respinge acuzațiile formulate împotriva sa și invocă prezumția de nevinovăție.

Cu mai puțin de o săptămână în urmă, alte trei concerte ale artistului au fost anulate în Québec – Canada, din aceleași motive.