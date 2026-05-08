Elveția, profund divizată înaintea referendumului privind plafonarea populației la 10 milioane de locuitori

Ideea limitării populației Elveției la 10 milioane de locuitori împarte aproape în mod egal electoratul, potrivit unui nou sondaj care arată că opinia publică este profund divizată în această privință.
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
08 mai 2026, 08:40, Știri externe

Atât susținătorii, cât și opozanții inițiativei au câte 47% din intențiile de vot, arată sondajul realizat pentru postul public SRG SSR și publicat vineri, conform Bloomberg.

„Votul este complet deschis. Chiar și mici schimbări în mobilizarea alegătorilor sau în importanța acordată anumitor argumente pot înclina balanța”, a transmis institutul de sondare gfs.bern.

Imigrația și economia, în centrul dezbaterii

Rezultatul evidențiază diviziunile profunde din Elveția între temerile legate de presiunea pe care imigrația o pune asupra resurselor publice și recunoașterea faptului că economia depinde de forța de muncă din străinătate.

Elvețienii vor vota inițiativa pe 14 iunie. Propunerea prevede limitarea imigrației după atingerea pragului de 9,5 milioane de locuitori, vizând în primul rând solicitanții de azil și restrângând accesul unor persoane la permisele de ședere. La sfârșitul anului 2025, Elveția avea aproximativ 9,1 milioane de locuitori.

În sistemul elvețian, cetățenii sunt chemați la urne de mai multe ori pe an pentru a vota asupra unor teme care variază de la taxe la politici climatice.

De regulă, susținerea pentru astfel de inițiative scade pe măsură ce se apropie data referendumului. Cu toate acestea, sondajele realizate din a doua parte a anului trecut arată că sprijinul pentru inițiativa „Nu unei Elveții cu 10 milioane de locuitori” s-a menținut într-un interval relativ stabil, între 45% și 52%.

