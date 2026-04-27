BNR: Depozitele în lei ale populației au scăzut în martie, iar cele în valută au crescut

BNR anunță că masa monetară în sens larg a înregistrat la sfârșitul lunii martie 2026 un sold de 793,5 miliarde de lei, în creștere cu 0,5 la sută față de luna februarie 2026 și cu 7,3% față de martie 2025.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna martie 2026 cu 1,1% față de februarie 2026, până la nivelul de 453,7 miliarde lei. Creditul în lei, cu o pondere de 67,8 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 1,1 la sută.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 7,1 la sută.

Soldul creditului guvernamental acordat de instituțiile de credit a înregistrat o creștere în luna martie 2026 de 1,8 la sută față de luna februarie 2026, până la 279,8 miliarde lei. În raport cu martie 2025, acesta s-a majorat cu 11,6 la sută.

Depozitele în lei ale populației, în scădere

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna martie 2026 cu 0,7 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 673,1 miliarde lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 7 la sută.

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 68,6 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,6 la sută față de luna februarie 2026 și 4,9 la sută față de martie 2025.

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au scăzut cu 0,4 la sută față de luna anterioară, până la 269,2 miliarde lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 6,2 la sută.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) s-au majorat cu 2 la sută, față de luna precedentă, iar față de luna martie 2025, au înregistrat o creștere de 3,2 la sută.

Depozite mai mari în valută

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 31,4 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,8 la sută față de luna februarie 2026, ajungând până la nivelul de 211,6 miliarde lei. Comparativ cu luna martie 2025, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 11,9 la sută.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 1,2 la sută față de luna februarie 2026, până la 144,4 miliarde lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 11,9 la sută.

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au scăzut cu 0,1 la sută față de luna februarie 2026. Comparativ cu martie 2025, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 11,8 la sută.