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Marile rețele, dar și comercianții mici și mijlocii reclamă modul în care a fost modificată plafonarea prețurilor. „Nu susține beneficiul consumatorilor”

Plafonarea prețurilor la alimente a fost prelungită de plenul Camerei Deputaților, for decizional, dar a fost și modificată într-o manieră care nu susține beneficiul consumatorilor și va perturba și mai mult funcționarea sectorului, au transmis, joi, reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR), printr-un comunicat susținut și de Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR).
Marile rețele, dar și comercianții mici și mijlocii reclamă modul în care a fost modificată plafonarea prețurilor. „Nu susține beneficiul consumatorilor”
Sursa foto: Julien Behal/PA Wire/dpa
Mădălina Prundea
11 iun. 2026, 17:25, Economic
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Legea privind aprobarea OUG 22/2026 pentru modificarea OUG 67/2023 privind combaterea creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare, adoptată miercuri de Camera Deputaților, a eliminată obligația de a limita marja profitului la 20% doar pentru procesatori, precizează reprezentanții AMRCR.

Proiectul de lege a primit miercuri un vot covârșitor favorabil, cu 292 de voturi pentru, 1 contra, o abținere și 1 nu a votat. Teoretic, proiectul are termen de 3 zile pentru a controlul de constituționalitate, după care, daca nu este contestat, merge la Palatul Cotroceni, unde, pe de o parte, poate fi promulgat și intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, sau pe de altă parte președintele îi poate întoarce în Parlament sau poate sesiza Curtea Constituțională în cadrul controlului de constituționalitate anterior promulgării.

„Consumatorii vulnerabili pot deveni și mai vulnerabili”

Potrivit reprezentanților retailerilor, plafonarea se va aplica doar în cazul importatorilor, distribuitorilor și retailerilor, în timp ce restul operatorilor din lanțul de aprovizionare sunt exceptați de la aceste constrângeri, indiferent de proveniența capitalului sau dacă își desfășoară activitatea pe piața locală, comunitară sau internațională.

„Noile prevederi au fost adoptate de Comisia de Agricultură din Camera Deputaților – într-o formă total diferită față de cea rezultată la Senat – pe baza a două rapoarte (dintre care unul suplimentar), în cadrul unor ședințe unde accesul a fost selectiv iar operatori economici direct vizați de aceste modificări nu au fost nici anunțați, nici invitați”, au reclamat oficialii AMRCR

Aceștia atrag atenția că în aceste condiții,  cei care nu se mai află sub restricția plafonării vor avea deplină libertate să își stabilească orice marjă de profit pe care o vor considera necesară, ceea ce intră în contradicție cu scopul declarat al legii, respectiv combaterea creșterii excesive a prețurilor – și, mai mult, creează prin intervenție legislativă, avantaje concurențiale și regimuri preferențiale fiscale în interiorul lanțului comercial.

„În legislație nu se regăsește nicio protecție specifică pentru consumatorii vulnerabili iar aceștia pot deveni și mai vulnerabili, în condițiile în care comisionul tichetelor de masă de 2%, indicat în lege, se va aplica numai produselor aflate în anexă – pentru toate celelalte produse, acesta putând fi oricând mărit la discreția emitentului. Pe baza celor mai sus prezentate se poate ușor constata o evidentă abordare unidirecțională a măsurilor restrictive de natură a perturba și mai mult funcționarea lanțului alimentar, în contextul în care consumul a scăzut dramatic, inflația se află la cote cu două cifre iar sursele de aprovizionare cu materie primă, energie și alte resurse sunt puternic afectate de situația geopolitică internațională”, au conchis reprezentanții AMRCR.

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