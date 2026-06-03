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România prelungește plafonarea prețurilor la alimente. Măsura ar putea rămâne până la finalul anului

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, introdusă în vara lui 2023 pentru a tempera scumpirile, ar putea fi extinsă până la sfârșitul anului, după o nouă decizie în Parlament. Măsura a fost gândită inițial pentru doar trei luni, dar a fost prelungită constant, pe fondul inflației ridicate.
România prelungește plafonarea prețurilor la alimente. Măsura ar putea rămâne până la finalul anului
Mădălina Dinu
03 iun. 2026, 20:37, Social
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Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a anunțat că susține continuarea schemei, iar Comisia pentru agricultură din Camera Deputaților a votat deja prelungirea acesteia până la finalul anului, în loc de termenul actual, sfârșitul lunii iunie.

„Am cerut prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul anului. UDMR a susținut constant în ultimii ani că, atât timp cât inflația ridicată continuă să pună presiune asupra bugetelor familiilor, plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază trebuie menținută. La propunerea noastră, Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților a votat astăzi prelungirea măsurii până la sfârșitul anului, în loc de expirarea acesteia la finalul lunii iunie.

Astfel, plafonarea adaosului comercial va continua să contribuie la limitarea creșterii prețurilor la alimentele de bază. Le mulțumesc colegilor deputați UDMR și membrilor comisiei pentru sprijinul acordat! Sper ca și plenul Camerei Deputaților să aprobe această prelungire, astfel încât familiile să poată cumpăra și în continuare, până la sfârșitul anului, produsele alimentare esențiale la prețuri mai mici”, a scris ministrul interimar pe pagina oficială de Facebook.

Ce alimente sunt vizate de plafonare

Schema vizează produse de bază din coșul zilnic, printre care carne de pui și porc, lapte, iaurt, brânză telemea, ouă, pâine, făină, mălai, orez, dar și legume și fructe precum roșii, ceapă, cartofi sau mere.

În listă intră și uleiul, zahărul, untul, smântâna și carnea tocată.

Măsura, aplicată de aproape trei ani

Deși a fost introdusă ca soluție temporară, plafonarea a fost prelungită în mod repetat din 2023 până în prezent, devenind una dintre cele mai longevive intervenții ale statului în piața alimentară.

De la începutul războiului din Ucraina, presiunea asupra prețurilor la alimente a crescut constant, iar autoritățile au folosit această schemă pentru a încerca să limiteze scumpirile.

De ce nu se simte mereu în buzunar

În practică, efectele sunt inegale. Unele produse rămân scumpe, chiar dacă sunt incluse în listă, cum este cazul roșiilor sau al cărnii de pui, ale căror prețuri continuă să varieze în funcție de sezon și costuri.

În plus, lipsa unor detalii clare în ordonanță a permis anumite ajustări din partea producătorilor. De exemplu, în cazul untului, unde nu a fost stabilit un gramaj fix, au apărut pe piață pachete mai mici, ceea ce a redus impactul real al plafonării asupra prețului final.

Decizia finală privind prelungirea până la finalul anului urmează să fie luată în plenul Camerei Deputaților.

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