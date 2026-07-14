ANSVSA continuă controalele în benzinării. Amenzi de peste 218.000 de lei și activitate suspendată în două unități

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunță, printr-o informare de presă, că a continuat, în perioada 1-13 iulie 2026, controalele în unitățile care prepară și vând produse alimentare în incinta benzinăriilor.

În urma verificărilor, inspectorii au aplicat o serie de sancțiuni, au emis avertismente, dar au și suspendat activitatea a două unități care nu respectau normele legale.

Potrivit instituției, în această etapă au fost controlate 240 de unități. În urma problemelor care au fost găsite, inspectorii au aplicat 31 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 218.300 de lei, precum și 20 de avertismente.

Totodată, au fost emise două Ordonanțe de Suspendare a Activității (OSA), transmite ANSVSA.

Inspectorii au analizat modul în care sunt preparate și comercializate produsele destinate consumului uman. A fost verificat și modul în care sunt colectate și depozitate subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (SNCU), precum și deșeurile rezultate din activitatea de alimentație publică.

În timpul controalelor au fost identificate mai multe nereguli.

Printre acestea se numără implementarea incompletă a programului de autocontrol, lipsa instruirii personalului privind normele de igienă și siguranță alimentară, nerespectarea regulilor de etichetare și depozitare a produselor alimentare, existența unor deficiențe structurale în spațiile de depozitare, inclusiv pavimente deteriorate.

Lista continuă, pentru ca s-a mai constatat lipsa spațiilor frigorifice destinate păstrării subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, utilizarea unor recipiente pentru colectarea SNCU care nu erau identificate și marcate corespunzător, neactualizarea documentelor de monitorizare a temperaturii și prepararea sau comercializarea de sandvișuri în unități care nu dețineau aprobare sanitar-veterinară pentru această activitate.

Președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu, a declarat că aceste acțiuni fac parte dintr-un program permanent de monitorizare a unităților alimentare.

„Controalele pe care le desfășurăm în unitățile alimentare din incinta benzinăriilor fac parte dintr-un demers de monitorizare continuă a respectării normelor privind siguranța alimentelor. Scopul nostru este ca produsele oferite consumatorilor să fie preparate și comercializate în condiții care respectă cerințele legale, iar acolo unde identificăm abateri intervenim cu măsurile și sancțiunile prevăzute de legislație. Aceste verificări vor continua și în perioada următoare”, a declarat dr. Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.