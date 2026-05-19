Isărescu discurs dur despre ideea de premier tehnocrat: „Vorbești în gol, în deșert”

Întrebat dacă un premier tehnocrat ar fi o soluție pentru România, Isărescu a răspuns: „Nu neapărat”. Guvernatorul BNR a amintit că și el a fost premier tehnocrat, dar în condiții diferite, pentru că participase deja la ședințe de guvern, cunoștea clasa politică și negociase acorduri cu FMI.

„Nu știu cât de ușor ar fi unui tehnocrat, mai ales venit din exterior, să intre în probleme rapid”, a spus Isărescu.

Avertisment pentru un tehnocrat venit din exterior

Mugur Isărescu a pus sub semnul întrebării capacitatea unui premier tehnocrat venit din afara sistemului politic de a înțelege rapid problemele și de a impune direcție în Guvern.

„Trebuie să ai o anumită credibilitate, să-i cunoști, să te cunoască. Altfel vorbești în gol, în deșert”, a declarat acesta.

El a rememorat finalul mandatului său de la Palatul Victoria, marcat de presiuni politice în anul electoral, spunând că ajunsese să numere zilele până la plecare.

„Spre sfârșitul mandatului meu vorbeam și eu acolo singur. Mai rămăsesem eu cu domnul președinte Constantinescu. Mai aveam dialog cu toate celelalte partide. Și număram ca un deținut câte zile mai am până când plec de la Palatul Victoria”, a spus Isărescu.

Mugur Isărescu a vorbit și despre dificultatea funcției de premier

Întrebat atunci dacă este mai greu să fii guvernator sau premier, Isărescu spune că a răspuns că funcția de premier este mult mai dificilă.

„Ca premier trebuie să ai ochi nu numai în față. Și în stânga, în dreapta și mai ales ochi în spate, să vezi cine te înjunghie pe la spate. Sau cel puțin să te ferești”, a afirmat guvernatorul BNR.

„Mult mai greu să fii premier. Un job extrem de solicitant”, a concluzionat Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR spune că instabilitatea politică poate afecta piețele, cursul și inflația

Mugur Isărescu a transmis însă că o prelungire a crizei politice ar putea avea consecințe negative, în special într-un context economic fragil, marcat de presiuni inflaționiste, deficit ridicat și nevoia continuării ajustării fiscale.

„Nu va fi bine dacă formarea noului guvern se va prelungi foarte mult”, a declarat guvernatorul BNR.

Isărescu a precizat că Banca Națională încearcă să își facă datoria în actualul context, însă a lăsat să se înțeleagă că stabilitatea politică este esențială pentru încrederea piețelor și pentru menținerea echilibrelor economice.

„Ceea ce pot să mărturisesc acum în fața dumneavoastră și a opiniei publice este că noi încercăm să ne facem datoria aici”, a spus acesta.

Declarațiile vin după ce, în urmă cu două săptămâni, liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirma că România ar trebui să aibă un nou guvern în două-trei săptămâni, termen care nu s-a concretizat până acum.