Viceguvernatorul BNR: Datoria publică globală a ajuns la 100% din PIB-ul mondial. „Capcana populismului economic” amenință economiile

”În caz contrar, ne confruntăm cu capcana populismului economic, iar politicile publice recurg doar la măsuri pe termen scurt, bazate în principal pe deficite bugetare și datorie publică”, a declarat Cosmin Marinescu în discursul de deschidere al simpozionului OECD/INFE România privind educația financiară și sustenabilitatea financiară, organizat la Palatul Regal din București.

Datoria publică, la nivel record

Acesta a subliniat că nivelul actual al datoriei publice ridică probleme serioase privind sustenabilitatea fiscală pe termen lung.

„Datoria publică globală a atins un record istoric, 100% din PIB-ul mondial, ceea ce ridică îngrijorări privind sustenabilitatea fiscală pe termen lung”, a spus viceguvernatorul BNR.

OECD și educația financiară

Potrivit lui Cosmin Marinescu, politicile publice trebuie construite pe responsabilitate economică, într-o perioadă marcată de instabilitate economică și tensiuni internaționale: „Într-un astfel de context, principiul responsabilității economice trebuie să fie cel care ghidează politicile publice în atingerea atât de necesarei sustenabilități financiare”.

Viceguvernatorul BNR susține că educația financiară a devenit „un pilon al stabilității economice”, iar aderarea României la OECD poate reprezenta un nou impuls pentru dezvoltarea economică a țării și pentru consolidarea guvernanței și a politicilor publice.