Viceguvernatorul BNR: Datoria publică globală a ajuns la 100% din PIB-ul mondial. „Capcana populismului economic” amenință economiile

Pe măsură ce guvernele recurg tot mai des la politici bazate pe deficite și datorie publică, economiile riscă să intre în „capcana populismului economic”, a avertizat joi, la București, Cosmin Marinescu, viceguvernatorul BNR. Oficialul a precizat că datoria publică globală a ajuns la un nivel record, echivalent cu 100% din PIB-ul mondial.
Maria Miron
08 mai 2026, 14:30, Economic
”În caz contrar, ne confruntăm cu capcana populismului economic, iar politicile publice recurg doar la măsuri pe termen scurt, bazate în principal pe deficite bugetare și datorie publică”, a declarat Cosmin Marinescu în discursul de deschidere al simpozionului OECD/INFE România privind educația financiară și sustenabilitatea financiară, organizat la Palatul Regal din București.

Datoria publică, la nivel record

Acesta a subliniat că nivelul actual al datoriei publice ridică probleme serioase privind sustenabilitatea fiscală pe termen lung.

„Datoria publică globală a atins un record istoric, 100% din PIB-ul mondial, ceea ce ridică îngrijorări privind sustenabilitatea fiscală pe termen lung”, a spus viceguvernatorul BNR.

OECD și educația financiară

Potrivit lui Cosmin Marinescu, politicile publice trebuie construite pe responsabilitate economică, într-o perioadă marcată de instabilitate economică și tensiuni internaționale: „Într-un astfel de context, principiul responsabilității economice trebuie să fie cel care ghidează politicile publice în atingerea atât de necesarei sustenabilități financiare”.

Viceguvernatorul BNR susține că educația financiară a devenit „un pilon al stabilității economice”, iar aderarea României la OECD poate reprezenta un nou impuls pentru dezvoltarea economică a țării și pentru consolidarea guvernanței și a politicilor publice.

