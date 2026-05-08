A doua zi de scădere a cursului euro în raport cu leu. La cât a cotat BNR moneda europeană

Euro a scăzut ușor în raport cu leul, pentru a doua zi consecutiv, după șirul recordurilor istorice depășite anterior zilnic din începând din 30 aprilie.
Mădălina Prundea
08 mai 2026, 13:32
Leul s-a apreciat din nou ușor față de moneda europeană, vineri, după șase zile consecutiv de creșteri. Trendul ascendent începuse din 27 aprilie, iar seria de recorduri istorice, din 30 aprilie.

Banca Națională a României a anunțat vineri un curs de un 5,2364 de lei, cu 0,0297 de lei mai puțin decât joi, când cotația era de 5,2661 lei/euro.

Astfel, recordul istoric al cursului euro/leu se menține la 5,2688, cel înregistrat pe 6 mai.

Deprecierea venea după mai multe ședințe consecutive de presiune pe leu. Luni, 4 mai, euro fusese cotat la 5,1998 lei, iar pe 30 aprilie cursul ajunsese la 5,1417 lei/euro, nivel considerat atunci un record istoric.

Deprecierea leului avea loc într-un context de presiune pe piața valutară, amplificat de incertitudinile politice interne. Marți, în ziua moțiunii de cenzură, euro trecuse pe piața interbancară de pragul de 5,23 lei, iar miercuri, înaintea publicării cursului oficial, cotațiile au urcat peste 5,27 lei/euro pe piața interbancară.

Creșterile s-au înregistrat din 27 aprilie, când cursul era de 5,0927 lei/euro.

 

