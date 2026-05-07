Cu cât s-au scumpit creditele în doar câteva zile de depreciere a leului? Irina Chițu, Finzoom.ro: „Creșterea euro ne afectează pe toți”

„Creșterea cursului euro în raport cu leul ne afectază pe toți, majoritatea produselor alimentare provine din import, utilitățile, factura la telefon, apartamentele pe piața imobiliară, totul este în euro și atunci se cunoaște imediat orice creștere, creșterea euro ne afectează pe toți, a precizat Irina Chițu.

Explicațiile au fost detaliate la întrebările jurnaliștilor prezenți joi la simpozionul de educație financiară cu tema „Financial literacy to support security, independence and inclusion” (Educația financiară pentru a susține securitatea, independența și incluziunea – en), organizat de BNR. n parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, Asociația Română a Băncilor și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în marja întâlnirii semestriale a Rețelei Internaționale pentru Educație Financiară a OCDE.

La ora declarațiilor, nu fusese încă anunțat cursul euro în raport cu leu. Moneda europeană a scăzut ușor joi în raportul cu leul, pentru prima scădere după trendul ascendent din 27 aprilie, și după seria de recorduri istorice înregistrate din 30 aprilie.

Banca Națională a României a anunțat un curs de 5,2661 lei/euro, cu 0,0027 lei sub cel mai recent record istoric, cel de miercuri. Atunci cursul a fost de 5,2688 lei/euro, cu 5,08 bani peste precedentul record, de 5,2180 lei/euro, stabilit marți, 5 mai.

Avans mai mare cu 1.600 de lei

Luând drept exemplu un apartament scos la vânzare cu 100.000 de euro, acesta s-a scumpit, în doar două zile de creștere a cotației monedei naționale, cu 10.610 lei, iar avansul (15%) care trebuie dat băncii s-a majorat cu 1.600 de lei, și creditul (85%) devine mai mare cu 9.000 de lei.

O eventuală scădere a numărului de credite pentru locuințe depinde foarte mult de cât va dura acestă perioadă aceasta de incertitudine, pentru că este ceva dacă durează o săptămână, două sau altceva, dacă ne întindem pe o perioadă mai lungă de timp și creșterile sunt în fiecare zi, cum să văd și acum la euro, explică Irina Chițu.

„Și din cauza creșterii inflației și din cauza creșterii cursului euro, aceasta ar fi urmarea, să scadă consumul. Ne putem aștepta în timp și la creșteri de dobânzi și la lei inclusiv”, a detaliat creditelor și afectează atât gospodăriile, când și companiile și economia per ansamblu, explică Irina Chițu, directorul comparatorului financiar-bancar FinZoom.ro

„Pe termen mai îndelungat, asta ca și o consecință a creșterii inflației, deci a creșterii prețurilor, vor crește și dobânzile și atunci se va vedea și la creditele în lei. Deci, de exemplu cei care au dobânzi variabile, nu sunt dobânzi fixe, vor vedea o creștere a ratelor. Dar și cei care au dobânzi fixe, atâta timp cât deci nu-ți crește rata, dar îți cresc toate celelalte – prețul la utilități, coșul zilnic – atunci bugetul este afectat și cu toții vom avea de suferit din cauza acestor creșteri” , a spus Irina Chițu.

Pe lângă evenimentele interne, prețurile sunt oricum sub presiunea evoluțiilor pe termen lung ele economiei naționale, dar și a crizelor declanșate de recentele conflicte externe.

„Noi avem structural deficite economice care sunt pe termen lung, deci aceste consecințe pe termen scurt, din cauza acestei instabilități politice guvernamentale, au venit peste ele. Trebuie întâi să se rezolve partea de instabilitate politică și guvernamentală, ca să nu facă și mai mult rău pe partea economică. Și avem, și se simt în toată lumea, efecte pe partea economică din plan extern, războiul din Golf, care a determinat și creșterea prețului energiei, care pune presiune pe absolut toate și pe bugetele familiilor, și pe bugetele firmelor, deci de aceea prețurile și inflația sunt sub presiune în întreaga lume”, a explicat Irina Chițu.