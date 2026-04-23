Zodia care se ferește de credite ipotecare și cea care le ia fără să stea pe gânduri

Astfel, aproximativ 64% din cerere a fost reprezentată de membri ai generației Millennials, aceasta fiind urmată de către cei din Generația Z, reprezentată de cei cu vârste mai mici de 30 de ani, care dețin o pondere de 24% din cerere, și de către cei din Generația X, adică a celor cu vârste de peste 45 de ani, care au reprezentat 12% din cererea analizată.

Indiferent de vârstă, peste două treimi dintre achizițiile imobiliare efectuate prin intermediul unui credit ipotecar au vizat imobile noi, finalizate după 2010, locuințele vechi, finalizate înainte de 1990, fiind alese de doar 20% dintre tinerii sub 30 de ani, și de aproximativ 21,5%, dintre cei cu vârste de peste 30 de ani.

Cine cumpără locuințe și la ce valoare

Analiza Ipotecare.ro mai arată că valoarea locuinței achiziționate prin intermediul unui credit ipotecar crește concomitent cu vârsta cumpărătorului. Astfel, tinerii din Generația Z, cu vârste de sub 30 de ani, au cumpărat cele mai ieftine locuințe, cu un preț mediu de 104.000 de euro. Cei din generația Millennials, 30 – 45 de ani, au achitat un preț mediu de 122.000 de euro, în timp ce membrii Generației X, cu vârste de peste 45 de ani, au achitat un preț mediu de 127.000 de euro, cu 22% mai mult comparativ cu cei cu vârste de sub 30 de ani. De asemenea, cei din Generația Z au achitat și un avans mai redus, de 25% din valoarea proprietății, comparativ cu un nivel de avans de 30% pentru Millennials și 36% pentru cei din Generația X.

„Generația Millennials reprezintă cea mai mare parte din cerere și acest aspect este normal – sunt cohorta aflată în plină dezvoltare personală și profesională și își doresc, în primul rând, un spațiu locativ propriu, unde să își întemeieze o familie. Însă tinerii din Generația Z, cu vârste de sub 30 de ani, sunt nativi digitali, folosesc tool-uri online, apelează cu încredere la serviciile unui broker de credite și sunt mult mai deschiși să achiziționeze o locuință printr-un credit ipotecar – aceștia vor deveni, de altfel, în următorii 5-10 ani, principala categorie de cerere din piață. În același timp, cei din Generația Y, cu vârste cuprinse între 30 și 45 de ani, sunt dornici în mod constant să realizeze o îmbunătățire în viața personală, și este posibil ca pe termen mediu să fie primii care vor cumpăra a doua oară în viață o locuință prin credit ipotecar”, a comentat Laurențiu Bogdan, managing partner Ipotecare.ro.

Bărbații obțin preponderent credit. Care este zodia care accesează locuința

Datele mai arată că cea mai mare parte a celor care obțin un credit ipotecar este reprezentată de bărbați, cu o pondere de 57% – comparativ cu o cotă de 43% pentru femei – fapt explicabil atât prin diferențele salariale și cele de ordin sociologic și psihologic.

Analizând și lunile de naștere ale celor care au cumpărat o locuință prin intermediul unui credit ipotecar s-a observat că membrii zodiilor Taur (9,9% din cerere), Leu (9,7%) Gemeni (9.2%) și Rac (9%) au accesat credite ipotecare într-o proporție mai mare, la polul opus situându-se cei din zodia Capricorn, singura cu o cotă de sub șapte procente, și anume 6,6% dintre debitori.