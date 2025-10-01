De azi cresc ratele la creditele cu dobânzi variabile. Ce pot face românii pentru a plăti mai puțin la bancă. Sfaturile Irinei Chițu, directorul comparatorului FinZoom.ro

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) crește, din 1 octombrie, de la 5,55% la 6,06%, conform calculelor Băncii Naționale a României exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare.

Pe scurt, acest avans duce la mărirea ratelor pentru creditele în lei, cu dobândă variabilă, a explicat Irina Chițu, pentru Mediafax.

„Această creștere cu aproape 0,5 puncte procentual înseamnă rate mai mari pentru cei care au credite cu dobândă variabilă, dependente de acest indice IRCC. În sine, IRCCUL, se calculează ca o medie a dobânzilor cu care s-au împrumutat băncile între ele în perioada 1 aprilie – 1 iulie anul acesta și dacă știm, a fost perioada cu alegeri în care dobânzile au crescut, inclusiv ROBOR a ajuns peste 7,4 acum se vede și IRCC-ul cât a crescut în acea perioadă, pentru că știm că este decalat calculul, deci se face medie pe trei luni și apoi după încă trei luni se aplică în creditele consumatorilor”, a explicat Irina Chițu.

Potrivit calculelor sale, creșterea înseamnă câteva zeci de lei la un credit mediu.

„Dacă ar fi să ne uităm pe un credit, de exemplu, de 250.000 lei, luat pe 30 de ani, la care să plătim acum o rată de 2.000 lei, asta înseamnă 92 lei în plus la rată din această diferență de IRCC crescut”, a arătat directorul comparatorului financiar-bancar FinZoom.ro.

Cum să reducem ratele

Românii care vor să plătească mai puțin au la îndemână soluții pe piață, explică Irina Chițu care recomandă refinanțarea.

„Este aceeași soluție pe care recomandăm deja de doi ani de zile, de când băncile au venit cu o ofertă de dobândă fixă inițială pentru 3 – 5 ani la creditele ipotecare, după care, variabilă și aceste dobânzi variabile de după perioada de dobândă fixă sunt IRCC plus marja băncii de 1,9 – 2,5 maximum, adică o ofertă foarte bună. Avem 12 bănci acum în piață care oferă aceste dobânzi fixe inițiale pe 3 –5 ani, până în 6% deci până în indicele IRCC și, așa cum știm, la dobânda fixă nu se mai adaugă și marja băncii, să zicem, ca la dobânda variabilă peste IRCC. Este o dobândă fixă, pe aceasta o plătești, ai o rată fixă pe următorii 3 ani sau 5 ani, deci practic îți securizezi rata pentru această perioadă de dobânzi în creștere”, recomandă Irina Chițu.

Astfel, cei care au deja un credit cu dobândă variabilă, dependent de IRCCSĂ, sau de ROBOR, cu atât mai mult cu cât ROBOR este și mai mare, refinanțare cu dobândă fixă este în continuare o soluție foarte bună.

„Și pentru refinanțare, care înseamnă că îți iei un credit nou, care închide creditul vechi, în primul rând te duci la propria bancă să încerci să renegociezi, să refinanțezi cu ce ofertă are banca în momentul acesta sau o ofertă pe care ți-o poate face ție personalizat, ca să te păstreze ca și client. Este preferabil să te duci la propria bancă pentru că nu mai ai costuri de refinanțare, cu scrisoarea de refinanțare, de exemplu, sau, dacă mult ipoteca de la o bancă la alta, mai ai costurile acelea cu notarul, cu evaluatorul, care sunt și acolo până la 2000-3.000 lei, în funcție de mărimea creditului și de mărimea proprietății”, explică irina Chițu.

Potrivit specialistei, sunt în prezent oferte ale băncilor în piață care acoperă și aceste costuri suplimentare în caz de refinanțare, tocmai pentru a stimula clienții altor bănci să își mute creditul.

„Dacă nu poți negocia direct cu banca, poți să faci prin intermediul Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar – CALSB se depune o cerere, este gratuită poată procedura și un conciliator poate fi intermediarul între pentru această negociere și să vină și cu o soluție între consumator și bancă. Dacă se găsește o soluție care este agreată de ambele părți, devine anexă la contract. Deci sunt soluții”, recomandă Irina Chițu.

Specialista recomandă românilor cu clienți să se informeze și accesând comparatorul bancar pe care îl coordonează, care include toate ofertele la zi ale băncilor

„Se poate intra și pe comparatorul bancar Finzoom.ro și se se face o căutare pe toată piața la destinație – Credit și alegere – finanțare la tip dobândă fixă, apoi variabilă și vedeți tot ce oferă toate băncile și în ce condiții, cu dobândă fixă inițială pe 3 ani sau pe 5 ani și așa mai departe, și cât va fi variabilă după, cu calcul de dobândă anuală efectivă și mai departe, tot gratuit, poți să ceri simulare ori direct la bancă, ori prin intermediul unui broker de credite, care, la fel, pentru ipotecare și dacă este un broker autorizat este totul gratuit, 100% pentru consumator”, a cpnchis directorul comparatorului bancar Finzoom.ro.