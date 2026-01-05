Curs valutar, 5 ianuarie. Euro, ușor mai ieftin. Aurul urcă puternic

Moneda europeană a scăzut cu mai puțin de un ban, fiind cotată de BNR, la 5,0905 lei. În schimb, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3557 lei, respectiv 5,4781 lei și 5,8633 lei.

Gramul de aur a fost 621,3365 lei, mai scump cu peste 20 de lei față de ultima zi a anului. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9535 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0905 Dolarul SUA USD 4,3557 Francul elvețian CHF 5,4781 Lira sterlină GPB 5,8633 Gramul de aur XAU 621,3365 Dolarul australian AUD 2,9114 Dolarul canadian CAD 3,1637 Coroana cehă CZK 0,2106 Coroana daneză DKK 0,6815 Lira egipteană EGP 0,0920 100 Forinți maghiari HUF 1,3247 100 Yeni japonezi JPY 2,7816 Leul moldovenesc MDL 0,2575 Coroana norvegiană NOK 0,4317 Zlotul polonez PLN 1,2073 Coroana suedeză SEK 0,4724 Lira turcească TRY 0,1011 Rubla rusească RUB 0,0541 Randalul sud-african ZAR 0,2645 Realul brazilian BRL 0,8032 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6224 Rupia indiană INR 0,0483 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3013 Peso-ul mexican MXN 0,2420 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5095 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1026 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1859 Bahtul thailandez THB 0,1391 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5593 100 Rupii indoneziene IDR 0,0260 Shekelul israelian ILS 1,3743 100 Coroane islandeze ISK 3,4535 Ringgitul malaysian MIR 1,0695 Peso-ul filipinez PHP 0,0737 Dolarul singaporez SGD 3,3839 DST XDR 5,9535

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.