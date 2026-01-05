Prima pagină » Economic » Curs valutar, 5 ianuarie. Euro, ușor mai ieftin. Aurul urcă puternic

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru ziua de luni, 5 ianuarie 2026.
Curs valutar, 5 ianuarie. Euro, ușor mai ieftin. Aurul urcă puternic
05 ian. 2026, 13:34, Economic

Moneda europeană a scăzut cu mai puțin de un ban, fiind cotată de BNR, la 5,0905 lei. În schimb, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3557 lei, respectiv 5,4781 lei și 5,8633 lei.

Gramul de aur a fost 621,3365 lei, mai scump cu peste 20 de lei față de ultima zi a anului. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9535 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0905

Dolarul SUA

USD

4,3557

Francul elvețian

CHF

5,4781

Lira sterlină

GPB

5,8633

Gramul de aur

XAU

621,3365

Dolarul australian

AUD

2,9114

Dolarul canadian

CAD

3,1637

Coroana cehă

CZK

0,2106

Coroana daneză

DKK

0,6815

Lira egipteană

EGP

0,0920

100 Forinți maghiari

HUF

1,3247

100 Yeni japonezi

JPY

2,7816

Leul moldovenesc

MDL

0,2575

Coroana norvegiană

NOK

0,4317

Zlotul polonez

PLN

1,2073

Coroana suedeză

SEK

0,4724

Lira turcească

TRY

0,1011

Rubla rusească

RUB

0,0541

Randalul sud-african

ZAR

0,2645

Realul brazilian

BRL

0,8032

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6224

Rupia indiană

INR

0,0483

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,3013

Peso-ul mexican

MXN

0,2420

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,5095

Dinarul sârbesc

RSD

0,0434

Hryvna ucraineană

UAH

0,1026

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1859

Bahtul thailandez

THB

0,1391

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5593

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0260

Shekelul israelian

ILS

1,3743

100 Coroane islandeze

ISK

3,4535

Ringgitul malaysian

MIR

1,0695

Peso-ul filipinez

PHP

0,0737

Dolarul singaporez

SGD

3,3839

DST

XDR

5,9535

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

