Trump spune că nu este îngrijorat de scăderea dolarului: „cred că este grozav”

„Nu, cred că este grozav”, le-a spus Trump marți jurnaliștilor, în Iowa, întrebat dacă este îngrijorat de scăderea dolarului, conform Bloomberg și Politico.

„Uitați-vă la afacerile pe care le facem. Dolarul merge foarte bine”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Trump susține de mult timp că un dolar mai slab ajută industriile pe care încearcă să le stimuleze, în special sectorul manufacturier, dar și petrolul și gazele. În plus, firmele americane care exportă tind să aibă câștiguri mai mari când încasează din străinătate și convertesc acele sume într-un dolar mai slab.

Pe de altă parte, un dolar depreciat reduce puterea de cumpărare a companiilor și consumatorilor americani și poate alimenta inflația. Acesta este unul dintre motivele pentru care oficialii Trezoreriei, inclusiv secretarul Scott Bessent, au susținut un dolar puternic.

Declarațiile lui Trump au amplificat scăderea dolarului. Acestea au fost interpretate ca o undă verde pentru traderi să vândă dolarul, sugerând că administrația susține un dolar mai slab pentru a stimula exporturile.