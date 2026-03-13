Cupa Mondială: „Nimeni nu poate exclude echipa națională”, îi răspunde Iranul lui Donald Trump

Echipa națională de fotbal a Iranului a reacționat la declarațiile făcute joi de președintele american referitoare la participarea iranienilor la Cupa Mondială din 2026, transmițând că nimeni nu poate decide excluderea sa din competiție. Reprezentativa iraniană a subliniat că turneul este organizat de FIFA, nu de un stat sau de un lider politic.

„Cupa Mondială este un eveniment istoric și internațional, iar organismul care o conduce este FIFA – nu un individ sau o țară. Iranul a fost una dintre primele echipe care s-au calificat la această competiție”, se arată într-un comunicat publicat pe rețelele sociale ale echipei naționale, citat de Le Figaro.

Responsabilitatea țării gazdă

În același mesaj, „Team Melli”, cum este supranumită echipa națională a Iranului, a transmis că participarea la competiție nu poate fi decisă de un stat gazdă și a făcut referire indirectă la responsabilitatea organizatorilor în ceea ce privește securitatea turneului.

„Nimeni nu poate exclude echipa națională iraniană de la Cupa Mondială. Singura țară care ar putea fi exclusă este cea care deține statutul de gazdă, dacă nu este capabilă să asigure securitatea echipelor participante la acest eveniment mondial”, se mai arată în reacția reprezentativei.

Trump: Nu cred că prezența lor e potrivită

Donald Trump a comentat joi participarea Iranului la turneul final găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic. Într-un mesaj publicat pe rețeaua sa Truth Social, liderul american a declarat că echipa iraniană este binevenită la competiție, dar a avertizat că prezența jucătorilor ar putea ridica probleme de securitate.

„Echipa națională a Iranului este binevenită la Cupa Mondială, dar chiar nu cred că prezența lor este potrivită, pentru propria lor viață și siguranță”, a scris Trump.

Meciuri la Los Angeles și Seattle

Iranul a fost repartizat în grupa G a competiției și ar urma să dispute meciurile din faza grupelor împotriva Belgiei, Egiptului și Noii Zeelande. Partidele programate pe teritoriul Statelor Unite vor avea loc la Los Angeles, unde Iranul va disputa două meciuri, și la Seattle, unde va juca o partidă, iar baza de pregătire a echipei în timpul turneului este prevăzută la Tucson, în statul Arizona.