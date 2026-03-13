Democrații câștigă zeci de locuri în statele din SUA. Republicanii așteaptă banii de campanie pentru a întoarce trendul

Rezultatele îi îngrijorează pe liderii Partidului Republican, care se tem că ar putea pierde controlul asupra Camerei Reprezentanților și chiar al Senatului la alegerile de la jumătatea mandatului.

„Trag semnalul de alarmă”, a declarat un consultant republican din Texas care a lucrat la mai multe campanii electorale, citat de Politico.

Alegerile din state, semnal pentru bătălia din Congres

Alegerile la nivelul fiecărui stat american sunt urmărite atent deoarece arată preocupările alegătorilor și pot influența viitoarea componență a Congresului prin redesenarea circumscripțiilor electorale. În același timp, ele oferă o primă imagine asupra bătăliilor electorale care se conturează înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Un strateg republican de rang înalt, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că rezultatele arată nevoia de a mobiliza mai eficient alegătorii care participă rar la vot, dar care l-au ajutat pe Donald Trump să revină la Casa Albă.

„Suntem acum partidul alegătorilor cu participare scăzută. Cum îi convingem pe acești alegători să iasă la vot?”, a spus acesta.

Primele victorii ale democraților

Primele semne ale avansului democraților au apărut anul trecut, când un loc din Senatul statului Iowa a fost câștigat de un candidat democrat cu un avans de peste 20 de puncte, punând capăt majorității foarte largi a republicanilor.

În noiembrie, democrații au câștigat și mai multe districte deținute anterior de republicani într-o alegere specială din Mississippi, rupând din nou o supermajoritate republicană.

„Vedem pur și simplu oameni care votează pentru schimbare”, a declarat un consultant republican din Georgia, unde partidul a pierdut un loc în legislativul statului.

Acesta spune că republicanii sunt considerați responsabili pentru creșterea costului vieții deoarece se află la putere. „Dacă există un singur motiv, acesta este costul vieții”, a afirmat el.

Republicanii mizează pe banii de campanie

Republicanii spun însă că adevărata bătălie electorală va începe după intrarea în campanie a fondurilor de partid. La începutul anului, Comitetul Național Republican avea puțin peste 100 de milioane de dolari, iar o organizație politică de campanie asociată cu Donald Trump aproximativ 300 de milioane de dolari.

Liderii republicani spun că, odată ce aceste fonduri vor fi direcționate către campaniile pentru alegerile de la jumătatea mandatului, partidul va putea mobiliza alegătorii care votează mai rar.

Alegeri test înaintea scrutinului din Congres

În Statele Unite, alegerile pentru Congres au loc la jumătatea mandatului prezidențial, iar următorul scrutin va decide componența Camerei Reprezentanților și a Senatului. Între timp, democrații continuă să câștige locuri în legislaturile statelor.

Cel mai recent caz a avut loc în New Hampshire, unde un candidat democrat a învins un legislator republican într-un district câștigat anterior de Donald Trump.

La sfârșitul lunii martie este programată și o alegere specială pentru un loc în legislativul statului Florida, iar partidul democrat are un avantaj clar în acest moment.

„În acest moment, toate problemele sunt de partea noastră. Avem tot avântul de partea noastră”, a spus unul dintre candidații democrați, subliniind că mesajele despre costul vieții și problemele economice mobilizează electoratul.