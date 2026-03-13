Prima pagină » Știri externe » Șefa diplomației UE: Statele Unite vor să „divizeze Europa”

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat într-un interviu publicat vineri de Financial Times, după mai bine de un an de turbulențe în relațiile transatlantice, că Statele Unite doresc să „divizeze Europa” și „nu agreează Uniunea Europeană”.
13 mart. 2026, 09:03, Știri externe

„Ceea ce cred că este important ca toată lumea să înțeleagă este că SUA au fost foarte clare în ceea ce privește dorința lor de a diviza Europa. Nu le place Uniunea Europeană”, a declarat Kallas pentru FT, citat de Reuters.

Donald Trump a vizat în mod repetat Uniunea Europeană în al doilea mandat al său, impunând tarife țărilor membre și altor țări și vorbind despre anexarea Groenlandei, o mișcare care ar putea pune efectiv capăt alianței NATO.

Săptămâna aceasta, administrația Trump a lansat investigații comerciale asupra UE și a altor țări, inclusiv China, India, Japonia, Coreea de Sud și Mexic, pe motivul unor practici comerciale considerate neloiale.

În cadrul anchetei, țările ar putea fi supuse unor noi tarife până în această vară, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat o mare parte din programul tarifar al lui Trump luna trecută.

Kallas a declarat că abordarea Statelor Unite față de UE reflectă tacticile utilizate de adversarii blocului.

Țările UE nu ar trebui să încerce să negocieze cu Trump în mod bilateral, a spus ea, ci ar trebui să negocieze cu el împreună, „pentru că suntem puteri egale când suntem împreună”.

În ceea ce privește apărarea, însă, Kallas a afirmat că blocul trebuie „să cumpere de la America, deoarece nu avem resursele, posibilitățile sau capacitățile de care avem nevoie”.

Șefa diplomației UE a subliniat că Europa trebuie să investească în propria industrie de apărare.

