Prim-ministrul, Sanae Takaichi, urmează să anunțe participarea Japoniei la sistemul american de apărare antirachetă „Golden Dome” în cadrul întâlnirii sale cu Donald Trump săptămâna viitoare, a relatat vineri o agenție media niponă.
Prim-ministrul Japoniei urmează să anunțe participarea țării la proiectul„Golden Dome” al lui Donald Trump
Prezentat ca un scut antirachetă de generație următoare, această „Cupolă de Aur” va „proteja progresiv națiunea noastră de atacurile aeriene ale oricărui inamic”, inclusiv prin intermediul interceptorilor și senzorilor spațiali, a declarat anul trecut șeful Pentagonului, Pete Hegseth, relatează Le Figaro.

Citând mai multe surse guvernamentale anonime, cotidianul japonez Yomiuri a relatat că prim-ministrul Sanae Takaichi urmează să discute această inițiativă cu Trump în timpul întâlnirii lor programate pentru 19 martie la Washington și să îl informeze despre intenția Japoniei de a participa.

Japonia dezvoltă capacități de contraatac

Scopul este ca cei doi aliați să dezvolte împreună interceptoare și o rețea de sateliți pentru a contracara planoarele hipersonice (HGV) dezvoltate de  China și Rusia potrivit ziarului citat. Se pare că aceste HGV-uri sunt capabile să zboare cu viteze de cel puțin Mach 5. Prin participarea la inițiativa „Golden Dome”, Japonia speră să își consolideze propriile capacități de autoapărare, adaugă Yomiuri.

În ultimii ani, țara și-a atenuat poziția pacifistă strictă, căutând să dezvolte capacități de „contraatac” și dublându-și cheltuielile militare la 2% din PIB. În decembrie, guvernul a aprobat un buget record pentru următorul an fiscal, care începe la 1 aprilie, inclusiv o sumă fără precedent de 9 trilioane de yeni (49 de miliarde de euro) pentru cheltuieli de apărare.

